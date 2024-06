Mettre fin au piratage ? C’est simple comme bonjour, cette étude le prouve

Une étude récente révèle que la baisse des prix des ebooks entraîne une réduction importante des visites indirectes sur les sites pirates. Cette recherche a dévoilé l'impact des prix sur le piratage et offre de nouvelles perspectives pour lutter contre ce phénomène.

En 2023, le nombre de visites sur les sites de piratage vidéo a atteint un niveau record. Les chiffres ont révélé une tendance croissante, malgré les efforts constants des autorités pour endiguer ce phénomène. Selon un rapport récent, l'industrie du piratage vidéo a totalisé 141 milliards de visites l'année dernière, ce qui représente une hausse de 10 % par rapport à 2022.

Cette année, des lois ont été adoptées par les tribunaux indiens pour fermer plus facilement les sites pirates. Ces nouvelles régulations visent à être plus efficaces, mais les sites s'adaptent rapidement. En réponse, des géants du streaming illégal ,comme Fmovies et Sflix ont trouvé la parade idéale contre ces nouvelles lois internationales en changeant de domaine pour échapper aux blocages.

Baisser le prix des ebooks fait baisser les visites sur les sites pirates

Les chercheurs ont examiné l'impact de la baisse des prix des ebooks sur le piratage. En 2019, l'Irlande a réduit la TVA sur les e-books. Les résultats montrent une réduction de 27 % des visites indirectes sur les sites pirates de livres dans ce pays, tandis que les visites directes sont n'ont pas été impactées et sont restées inchangées.

Les visites directes concernent les utilisateurs qui accèdent directement aux sites pirates en tapant l'adresse dans le navigateur ou en utilisant des signets. Les visites indirectes proviennent des moteurs de recherche ou de liens sur d'autres sites. Celles-ci sont plus faciles à détourner vers des options légales grâce à des prix attractifs.

En revanche, les pirates qui visitent directement les sites illégaux ne sont pas influencés par des réductions de prix. Pour ces derniers, le contenu gratuit reste l'option privilégiée. Bien que cette étude doive être reproduite dans d'autres pays et pour d'autres types de contenu, elle peut nous aider à comprendre leur comportement provisoirement. Les entreprises pourraient cibler les pirates occasionnels avec des réductions pour les attirer vers des plateformes légales.

