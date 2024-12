Cette application prétend révolutionner la lecture, mais tient-elle ses promesses ?

Les applications qui veulent nous simplifier la vie se multiplient. L’une d’entre elles propose de résumer des livres en quelques minutes, mais pas gratuitement. Une solution tentante, mais qui interroge sur notre manière d’aborder la lecture à l’ère du numérique.

Le monde des applications évolue à un rythme effréné, et iOS ne fait pas exception. Avec la version 18.1 désormais largement déployée et la 18.2 déjà en approche, les utilisateurs d’iPhone découvrent de nouvelles fonctionnalités qui promettent de simplifier leur quotidien. Parmi ces innovations, certaines transforment notre manière de lire et d’interagir avec le contenu numérique. L’objectif est de rendre les informations plus accessibles, mais cette tendance peut parfois encourager la passivité.

Par exemple, l’application Google pour iPhone a récemment ajouté une fonctionnalité qui affiche automatiquement des informations sur des monuments ou personnages mentionnés dans une page web. Cette nouveauté facilite la lecture et la recherche en un clic, sans quitter la page en cours. Si cette approche rend les recherches plus fluides, elle reflète aussi une tendance à réduire l’effort demandé à l’utilisateur. Dans cette lignée, des applications comme Pearls vont encore plus loin en proposant de condenser les livres pour en faciliter la lecture.

L’application Pearls résume des livres en quelques minutes

Disponible exclusivement sur iPhone et iPad, Pearls se concentre sur des ouvrages non romanesques, comme des livres de développement personnel, de finances ou de gestion. L’application propose des résumés écrits ou audio, permettant de parcourir les idées principales sans lire le livre complet. Cette méthode plaît aux utilisateurs pressés ou cherchant à apprendre rapidement. Cependant, ces résumés restent limités et ne capturent pas toujours toute la richesse d’un ouvrage. Le concept d’une lecture condensée ne remplace pas l’expérience immersive d’un livre complet, mais il répond à un besoin croissant de consommer des informations rapidement.

Pearls se distingue par son accessibilité et des fonctionnalités pratiques, comme l’écoute des résumés ou la personnalisation de l’affichage. Cependant, elle n’est pas gratuite : son abonnement à vie est proposé à 29,99 dollars (environ 28 euros) en promotion. À ce prix, des alternatives existent, comme des podcasts ou des résumés en ligne gratuits. Ces outils témoignent d’une évolution des habitudes de lecture à l’ère numérique. Le choix dépendra des priorités de chacun : adopter ces formats synthétiques pour leur rapidité ou privilégier une lecture plus complète et approfondie.