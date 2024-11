Voici une très bonne raison d’utiliser l’application Google sur iPhone

L'application Google pour iPhone se dote d'une nouveauté bien pratique : la possibilité d'afficher des informations sur un monument, fait historique, personnage ou objet sans quitter la page web en cours de lecture.

Le 19 novembre dernier, Google annonçait une nouvelle fonctionnalité pour son application éponyme sur iOS. Celle-ci a pour but de faciliter la lecture et la recherche en affichant des informations supplémentaires sur les sujets que vous êtes en train de consulter, sans quitter la page en cours d'utilisation et sans avoir à faire l'effort de les demander soi-même. D'après les constatations du média 9to5Google, cette nouveauté est actuellement en cours de déploiement.

“Désormais, nous extrairons des informations intéressantes des entités du Google Knowledge Graph et les mettrons en surbrillance. Lorsque l'utilisateur clique sur l'entité en surbrillance, une interface s'ouvre, ce qui lui permet d'obtenir facilement plus d'informations dès que sa curiosité est titillée”, explique Google.

Fluidifier l'expérience de lecture et de recherche

“Cette nouvelle expérience permet aux utilisateurs d'obtenir rapidement du contexte supplémentaire sur des personnes, des lieux ou des choses, sans quitter le site qu'ils consultent”, ajoute le groupe américain. Par exemple, si vous lisez un article mentionnant la Tour Eiffel sur l'app Google depuis votre iPhone, le terme “Tour Eiffel” sera mis en surbrillance. En appuyant dessus, vous obtenez des données concernant le monument pour en savoir plus à son sujet. Pour fermer l'affichage donnant ces informations et revenir à la lecture de son contenu, un simple balayage vers le bas suffit. L'idée est d'éviter à avoir à lancer soi-même une recherche dans une nouvelle fenêtre.

Cette fonctionnalité est active par défaut sur toutes les pages web. Si les éditeurs ne souhaitent pas que leur site la prenne en charge, ils doivent soumettre une requête à Google par formulaire, qui a jusqu'à 30 jours pour y répondre. Il n'est donc pas possible de désactiver à la volée ce que Google appelle “Page Annotations”.

Il faudra être attentif ces prochains jours pour voir si la fonction débarque aussi en Europe, alors que l'UE mène la vie dure à la filiale d'Alphabet. Chez nous, Google va saboter son moteur de recherche pour se plier à la législation sur les marchés numériques (DMA), avec notamment une intégration moins profonde de Google Maps dans les résultats de recherche. Aux États-Unis, on parle même de démanteler Google, qui pourrait être contraint de vendre son navigateur Chrome.

