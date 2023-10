Diablo 4 : Blizzard fait gagner un PC personnalisé contenant du vrai sang humain

Blizzard mène une campagne unique et quelque peu inquiétante pour son jeu phare Diablo 4. Pour encourager les dons de sang, l’entreprise va faire gagner un ordinateur contenant du vrai sans humain.

Afin d'encourager les dons de sang, la société offre aux joueurs diverses récompenses sur Diablo 4, notamment des cosmétiques pour les armes, une monture et une chance de gagner un PC personnalisé assez spécial, puisque son système de refroidissement liquide contient du vrai sang humain.

Pour participer à la campagne, les personnes âgées de 18 ans ou plus aux États-Unis peuvent se rendre dans n'importe quel centre de don de sang du pays et faire un don de sang. Pour pouvoir bénéficier du contenu gratuit en jeu, ils doivent enregistrer leur don de sang sur le site Blood Harvest. L'objectif de Blizzard est de collecter 666 litres de sang, soit environ 1 332 dons.

Lire également – Diablo 4 : cette Xbox Series X collector est magnifique mais est incapable de faire tourner le moindre jeu

Blizzard encourage les dons de sang depuis son jeu Diablo 4

Toutefois, même si la campagne n'atteint pas l'objectif de 666 quarts, des récompenses seront distribuées à 33 % et 66 % de l'objectif, et la récompense finale sera débloquée si l'objectif est atteint. La campagne se déroule jusqu'au 20 novembre et les participants recevront des objets en jeu tels qu'une dague, une hache, une épée, etc. La liste complète des prix pour les différents niveaux de participation a été révélée.

À 33 % de l'objectif total, tous les participants recevront des cosmétiques d'armes, notamment l'Anlace de la Bloodpetal Anlace, la Bloodpetal Sever, le Bloodpetal Heart, la Bloodpetal Blade, et la Bloodpetal Bludgeon.

À 66 %, en plus des récompenses de niveau I, les joueurs recevront l'armure barbare cosmétique du Loch Raeth Maor. Si la campagne atteint 100 % de participation, tous les joueurs recevront des récompenses de niveau I et de niveau II, ainsi que la monture Vermilion Eye Piebald.

En outre, les participants seront invités à participer à un concours pour gagner un PC unique dont le système de refroidissement liquide est composé de sang humain. La source exacte du sang utilisé dans le PC n'est pas divulguée, et la vue d'un PC contenant du sang humain pourrait en déstabiliser plus d'un. Il reste à voir si l'approche unique de cette campagne réussira à encourager plus de gens à donner leur sang.