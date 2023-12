Ce “sol électronique” peut accélérer la croissance des plantes, pourquoi c’est révolutionnaire

Des chercheurs en Suède ont développé un sol bioélectronique, ou “eSoil”, qui promet d'accélérer de 50% la croissance des plantes dans les systèmes hydroponiques.

Des chercheurs suédois viennent de mettre au point un nouveau type de sol, bioélectronique, pour accélérer la croissance des plantes. Selon Eleni Stavrinidou, superviseur de l'étude, l'azote est un nutriment clé pour la croissance des plantes. Grâce à la stimulation électrique, il a été traité plus efficacement. Bien qu'il reste encore à comprendre comment la stimulation affecte ce processus, l'équipe de recherche envisage de se concentrer sur cet aspect dans les études futures. Jusqu'à présent, le “eSoil” a principalement été utilisé pour la culture de légumes verts et de certains légumes comme les concombres et les tomates.

L’eSoil a été conçu pour les fermes hydroponiques, où les plantes poussent sans sol, principalement dans des environnements humides. Cette innovation combine des substances organiques avec un polymère conducteur appelé PEDOT, utilisé dans des dispositifs tels que les capteurs et les écrans OLED. Lorsque l'eSoil est intégré dans les systèmes de croissance des semis, l'envoi de signaux électriques à travers le sol a entraîné une croissance accrue des plantes de 50 % en moyenne.

Dans l'Université de Linköping, en Suède, l'étude s'est concentrée sur les semis d'orge. Ils ont été soumis à des stimulations électriques pendant 15 jours avant la récolte pour analyse. En appliquant une tension aussi faible que 0,5V sur l'eSoil, les chercheurs ont pu stimuler électriquement les racines, ce qui a entraîné une augmentation significative de la taille et du poids de ces plantes par rapport aux semis non stimulés. L'effet est décrit comme “constant” et “transitoire“. On peut donc en déduire qu’elles ont maintenu un rythme de croissance uniforme au cours de l'expérience. Le second terme, quant à lui, pourrait indiquer que l'effet avait un caractère temporaire ou changeant, peut-être en réponse à des stimulations électriques de courte durée ou variables.

Au-delà de l'amélioration des rendements, l'implémentation de l'eSoil dans les fermes hydroponiques pourrait les rendre plus conscientes de leur consommation énergétique. Tandis que les fermes hydroponiques traditionnelles consomment moins d'eau, elles requièrent davantage d'énergie. Stavrinidou a souligné que l'eSoil consomme très peu de puissance, se situant dans la gamme des microwatts. Mais avant de pouvoir appliquer cette technologie à l'agriculture à grande échelle, des études supplémentaires sont nécessaires pour observer comment la stimulation électrique peut impacter l‘intégralité du cycle de croissance d'une plante.

