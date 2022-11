Cet hybride d’iPhone 14 Pro Max et de Rolex coûte la bagatelle de 138 880 €

La marque de personnalisation de luxe Caviar a sorti un modèle d'iPhone 14 Pro serti d'une Rolex Daytona. Son tarif est exorbitant, mais les rares modèles disponibles devraient facilement trouver preneurs.

En conclusion de notre test, nous déclarons que l'iPhone 14 Pro Max présente un surcout trop fort pour des améliorations trop sages. Caviar, un collectif de créatifs/modders d’objets de luxe, a bien entendu le message. Le Caviar Daytona est un iPhone 14 Pro ou iPhone Pro Max dans lequel sont sertis une montre Rolex Daytona. Diverses décorations toutes plus luxueuses les unes que les autres y ont été ajoutées. Pimpé de la sorte, l'iPhone 14 Pro Max présente un surcout vraiment trop fort, à 138 880 €, et offre des améliorations totalement délirantes.

C’est bien connu, les iPhone perdent moins vite de leur valeur que les autres smartphones. Les montres Rolex, elles, en gagnent avec le temps : ce sont des objets de collection. Se pourrait-il alors que placer 138 880 € dans la Daytona de Caviar puisse, sur le long terme, rapporter des sous ? Nul ne le sait. Mais si vous ne savez que faire d’une telle somme, il vaut sans doute mieux la mettre dans ce smartphone que de tout placer dans une arnaque aux cryptomonnaies et de tout perdre.

L'iPhone 14 Pro Max du Caviar Daytona va sans doute devenir un modèle de collection

Ostentatoire n’est même plus un mot suffisant pour définir cet objet : les artisans de Caviar ont monté le boîtier d’une Rolex Daytona dans un étui en titane conçu pour l’iPhone 14 Pro. Sur le dos, on retrouve trois sous-cadrans. Ils surplombent le boîtier de la fameuse montre suisse. Ce dernier fait 40 mm de diamètre. Son cadran de chronographe à trois totalisateurs noir est serti de 8 diamants, à chaque heure (à l’exclusion des quarts d’heure). Tout en bas, on retrouve des interrupteurs va-et-vient qui rappellent ceux des tableaux de bord des vieux avions de chasse. Ces éléments sont strictement décoratifs, mais ils sont constitués de l’or le plus pur, à 18 carats.

Comme il se doit, le Daytona de Caviar est un produit exclusif. Il n’a été produit qu’à trois exemplaires. Comme ce qui est rare est cher, ces derniers devraient rapidement trouver leurs acquéreurs. Rappelons qu’une Rolex Cosmograph Daytona en version Or jaune coûte 39 100 €, et qu’un iPhone 14 Pro Max en coute 2438 au grand maximum.