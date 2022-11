Il croit investir 90 000 € dans les cryptomonnaies et perd les économies de toute une vie

Un habitant de Pajay dans l'Isère a rapporté la mésaventure dont il a été victime lorsqu’il a investi dans les cryptomonnaies. Son récit est édifiant et doit servir de mise en garde à tous les internautes. Si le marché des cryptomonnaies offre mille opportunités aux investisseurs en herbe, il en offre encore plus aux cybercriminels et arnaqueurs de tous bords.

Jean-Marc, c’est son prénom, est un retraité isérois tout juste septuagénaire. Il dispose d’un petit pécule qu’il aimerait investir dans un produit financier proposant un bon rendement. Son objectif est de faire fructifier cet argent le plus rapidement possible afin de le léguer à sa femme, qui est bien plus jeune que lui. Sans doute informés de la petite fortune dont dispose Jean-Marc, des agents d’une société de courtage et d’investissement fictive le démarchent par email l’année dernière. Ils lui proposent de placer ses sous dans un produit en vogue et à très haut rendement : les cryptomonnaies, l’Amazon Coin, plus précisément.

Les arnaques de cryptomonnaie ciblent les nouveaux investisseurs, il faut les appâter en douceur. Les escrocs lui proposent initialement un investissement avec un rendement mensuel de 2 %. Rien de suspect jusque-là. Jean-Marc fait un premier versement. Les cybercriminels étant bien organisés, ils créent un faux portefeuille dont la victime peut consulter le solde. Les dividendes abondent, et sa cagnotte augmente à vue d'œil. Il ne peut pas encore y toucher cela dit.

Ce retraité isérois a investi 90 000 € dans une arnaque à l'Amazon Coin

Jean-Marc étant désormais en confiance, les escrocs peuvent augmenter les enjeux. Des offres d’investissement toujours plus intéressantes ne cessent de lui être proposées, pour culminer à un rendement de 26 % par semaine. Le Pajaytois ne se doute toujours de rien, d’autant plus qu’il le voit à travers son portefeuille en ligne : son placement rapporte, et beaucoup ! Il est en passe de devenir millionnaire. Lorsque le paiement de frais de gestion et de taxes diverses lui sont demandés, il paie sans rechigner.

Hélas, au moment où il souhaite profiter toucher ses gains, ses économies sont déjà bien loin. Son portefeuille virtuel était totalement fictif. Il s’est bel et bien fait dépouiller de ses économies, en douceur et de son plein gré. On est certes loin des 580 millions € volés à la plateforme d'échange Binance, mais le préjudice de notre homme s’élève tout de même à environ 90 000 €. et il n’a qu’un infime espoir de remettre un jour la main sur son argent.