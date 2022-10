Nintendo et Tag Heuer dévoilent une montre Mario Kart à 26 000 € !

On ne sait quelle mouche a piqué Nintendo. Toujours est-il que la compagnie japonaise s'est associée à l'horloger de luxe Tag Heuer pour nous proposer deux montres en édition limitée. Le modèle le plus luxueux coûte dans les 26 000 €. Il est si exclusif que même si vous avez les moyens de l'acheter, il vous faudra patienter.

Nintendo et Tag Heuer ont annoncé sur Twitter avoir créé deux montres de luxe sur le thème de Mario Kart. Les deux modèles sont en édition limitée, et il n’est pas sûr qu’elles aient été conçues pour le fan lambda du plombier italien. La plus abordable, la Tag Heuer Formula 1 x Mario Kart Chronograph coûte la bagatelle de 4300 $, tandis que la plus luxueuse, la Tag Heuer Formula 1 x Mario Kart Tourbillon coûte six fois plus cher, à 25 600 $. Rappelons que la montre connectée la plus chère d'Apple, le modèle Apple Watch Series 8 Hermès, coute 2029 €.

Two new Mario Kart themed watches from TAG Heuer are speeding towards the finish line! The #TAGHeuerFormula1 X Mario Kart Limited Edition Chronograph Tourbillon & Chronograph arrive 10/20. Reservations are open until 10/17: https://t.co/AvC3IOhQ3d pic.twitter.com/WZdwsTsfFC — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 13, 2022

Le design du modèle Chronograph se veut vif et audacieux, les qualités qu’on associe aux pilotes de Formule 1 comme aux personnages de Mario Kart. Le boîtier en acier de 44 mm de diamètre regorge de références au jeu de course de Nintendo. Dans le guichet à trois heures, on voit une petite étoile jaune ou une banane, alors qu'à neuf heures on voit l’iconique Mario piloter son kart. La lunette en céramique noire est agrémentée d’un tachymètre 400 km/h mettant en valeur le fameux logo phosphorescent du jeu. Le fond de la montre est lui aussi orné d'un Mario au volant de son kart.

Il faudra vous inscrire sur une liste d'attente pour pouvoir acheter la Tag Heuer Formula 1 x Mario Kart

Le chef d'œuvre de la collection Tag Heuer Formula 1 x Mario Kart est le modèle Tourbillon qui coûte l'équivalent d'environ 100 Nintendo Switch, le produit star de la marque. Son boîtier en titane de 45 mm de diamètre est cerné d'une lunette en céramique noire. Son poussoir est agrémenté du M rouge caractéristique de notre plombier préféré. Quatre guichets sont visibles et l’un d’eux nous montre affiche un Bullet Bill, une Spiny Shell et toujours Mario dans son kart de profil. À travers le dos en saphir, vous pourrez voir encore plus de personnages et de détails rappelant l’univers du célèbre jeu : Princess Peach et Luigi. Même la texture du bracelet de cuir noir rappelle les carapaces des Koopa Troopa.

On le voit, ces montres sont soignées dans leur moindre détail, ce qui est la moindre des choses quand on voit le prix auquel elles sont proposées. Vous pouvez précommander le modèle Chronograph sur le site de Tag Heuer jusqu’au 17 octobre, tandis qu’il faudra s’inscrire sur une liste d’attente pour le modèle Tourbillon. On comprend le lien entre Formule 1 et Mario Kart, mais si belles que soient ces pièces d’horlogerie, on peine tout de même à comprendre à qui elles s'adressent exactement…

Source : Tag Heuer