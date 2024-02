Cet ex-ingénieur a dévoilé les secrets inavouables de la CIA, sa sentence est très lourde

Un ex-ingénieur de la CIA accusé d'avoir divulgué des informations secrètes de l'agence a été condamné à une peine de prison importante. Il a également été reconnu coupable d'autres faits graves.

Vous avez certainement entendu parler de WikiLeaks, cet organisme a but non lucratif fondé en 2006 par Julian Assange. L'homme qui qualifiait Google de “NSA privatisée” a dévoilé de nombreuses informations embarrassantes pour les gouvernements sur son site Web au fil des années. Pour les obtenir, il compte notamment sur les lanceurs d'alerte et les personnes en poste dans les institutions gouvernementales par exemple. C'est ainsi que Joshua Schulte, 35 ans aujourd'hui, s'est fait connaître.

En 2016, il est ingénieur informaticien à la CIA, l'agence du renseignement américain. Son travail consiste notamment à coder des outils de cyberespionnage utilisés en interne. Cette année-là, Schulte est en conflit avec sa direction suite à sa mutation dans un autre service et la révocation de son statut d'administrateur de projet. Il commence alors à rassembler dans son coin et en secret la collection “Vault 7”. Dedans, des logiciels malveillants, de piratage, des virus… Directement récupérés depuis le répertoire de la CIA.

L'homme transmet le tout à WikiLeaks qui publie au final 8 761 documents et outils en mars 2017. Arrêté, Joshua Schulte est condamné à l’issue d'un 2e procès, le 1er étant été déclaré nul et non avenu. Cette fois-ci, il est reconnu coupable de 8 chefs d'accusation pour espionnage. Ne manquait plus qu'à connaître la sentence.

Un ex-ingénieur de la CIA écope d'une peine de prison sévère pour avoir divulgué les secrets de l'agence américaine

Le procureur adjoint David William Denton Jr. demande un emprisonnement à vie, précisant sur Schulte est responsable de “la divulgation d'informations classifiées la plus préjudiciable de l'histoire américaine”. Une accusation soutenue par David S. Cohen, directeur adjoint de la CIA. Pour lui, les actions de l'ex-ingénieur “ont coûté à l'Agence des centaines de millions de dollars ; ont dégradé sa capacité à collecter des renseignements étrangers contre les adversaires de l’Amérique ; mis directement en danger le personnel, les programmes et les actifs de la CIA ; et ont mis en péril la sécurité nationale des États-Unis en dégradant la capacité de la CIA à mener sa mission. En bref, les actions de M. Schulte ont coûté cher aux États-Unis”.

Lorsqu'il s'exprime, Joshua Schulte parle surtout de ses conditions de détention à Brooklynn New-York, qualifiant sa cellule de “cage de torture”. Il rappelle aussi que l'accusation lui aurait proposé un marché à l'époque : une peine de 10 ans de prison maximum à condition qu'il renonce à son droit de faire appel. Schulte a refusé, mais trouve que demander la perpétuité est injuste.

Pendant une demi-heure environ, l'accusé se plaint du manque de chauffage, d'eau chaude, ou du bruit constant et des lumières artificielles agressives. Le juge Jesse M. Furman ne s'en émeut pas du tout. Il est “sidéré” par “l'absence totale de remords et d'acceptation de responsabilité” de la part de l'ex-ingénieur et rappelle qu'il a aggravé son cas.

Condamné pour espionnage, l'ancien salarié de la CIA est également reconnu coupable d'un autre chef d'accusation grave

Le juge estime que Schulte n'était “motivé par aucun sentiment d'altruisme”, mais “par la colère, le dépit et le ressentiment” à l'égard de sa direction de 2016. Il précise également qu'une fois en prison, l'homme a persisté dans le crime en essayant d'envoyer d'autres documents classifiés, et surtout en créant sur son ordinateur un dossier caché contenant 2 400 images pédopornographiques. Mis en examen, il a été reconnu coupable à l'automne 2023. Sachant qu'un de ses PC personnels contenait des photos et vidéos du même acabit téléchargées entre 2009 et 2017.

Pour tous ces faits, Joshua Schulte est condamné à une peine de 40 ans d'emprisonnement. La grande majorité est relative aux faits d'espionnage. Ceux concernant la pédopornographie correspondent à 6 ans et 8 mois du total. Il n'a exprimé aucun remord à ce sujet non plus.

Le procureur Damian Williams a déclaré après la sentence que Schulte “a trahi son pays en commettant certains des crimes d'espionnage les plus éhontés et les plus odieux de l'histoire américaine”. Le juge lui, ajoute que “nous ne connaîtrons probablement jamais l’ampleur des dégâts”, mais il “reste convaincu qu’ils étaient énormes”.

Source : ABC News