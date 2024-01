La Switch 2 pourrait être plus puissante qu’un Steam Deck, un avion à hydrogène impressionne par son autonomie, c’est le récap

La Switch 2 pourrait être bien plus puissante qu’espérée, un avion à hydrogène de Sirius Aviation AG pourrait redéfinir le voyage aérien et la première carte microSD de 2 To est vendue dans le commerce, c’est le récap.

C’est l’heure du récap du 12 janvier 2024. Aujourd’hui, nous avons un avion à hydrogène qui bat des records d’autonomie, une carte microSD de 2 To relativement abordable vendue dans le commerce et une future console de Nintendo qui fait parler d’elle. C’est parti !

Cet avion hydrogène pourrait changer le monde de l’aviation

Le Sirus Jet de Sirius Aviation AG est un jet privé qui a la particularité de fonctionner à l’hydrogène. Embarquant 3600 kilos de batterie, il promet 1850 kilomètres d’autonomie à une vitesse de croisère de 520 km/h. Pas de quoi faire un Paris-Los Angeles, mais largement suffisant pour des déplacements nationaux. C’est surtout un grand pas en termes d’écologie, l’hydrogène étant bien moins polluant que le traditionnel kérosène.

Lire – Cet étrange avion à hydrogène promet une autonomie encore jamais vue

La première carte microSD de 2 To est vendue dans le commerce

AGI, une société relativement inconnue dans le milieu de la tech, a mis la concurrence dans le rétro avec la première carte microSD de 2 To au monde. Vendue 229 dollars, soit un prix très correct, elle promet des vitesses de lecture/écriture allant jusqu’à 170/160 Mbps. C'est excellent. On attend maintenant ce que va proposer la concurrence. Pour l'instant, aucune des marques historiques ne vend de cartes de plus de 1 To.

Lire – La première carte microSD de 2 To au monde est là, et elle est étonnamment abordable

La Switch 2 pourrait de nouveau miser sur un SoC Nvidia

La Switch 2 continue de faire parler d’elle. Cette fois, c’est son processeur qui est au centre des attentions. Selon les derniers bruits de couloir, elle serait propulsée par un SoC Nvidia Tegra 239, dérivée de la série RTX 3000. De quoi la rendre encore plus puissante que la Steam Deck. Côté écran, on reviendrait sur une dalle LCD en 60Hz, mais en Full HD. Bien entendu, tout cela n’est que spéculations et il faudra attendre une annonce de Nintendo… et elle se fait attendre.

Lire – La Nintendo Switch 2 serait plus puissante que le Steam Deck, la fiche technique se précise