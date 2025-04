Ces SUV électriques ont roulé jusqu’à la panne sèche, lequel est allé le plus loin ?

La chaîne YouTube CarWoW a mené un test pour le moins inédit. Objectif : conduire six SUV électriques jusqu'à leurs limites, afin de savoir lequel ira le plus loin. Le tout sur le même trajet, le même jour et à la même vitesse.

SUV électriques : quel modèle a la meilleure autonomie ?

Quand on est propriétaire d'une voiture électrique, on ne cherche jamais vraiment à vider totalement sa batterie, à moins de vouloir gâcher son week-end ou aimer par dessous-tout la marche à pied. Néanmoins, l'idée de voir jusqu'où peut aller réellement une watture par rapport à leur autonomie estimée est plutôt excitante.

Mat Watson de la chaîne Youtube spécialisée CarWoW a décidé de mener cette expérience un peu folle. Avec cinq autres compères, ils ont poussé dans leurs limites six SUV électriques sur les autoroutes anglaises. L'idée étant de mettre de les mettre en compétition dans des circonstances identiques : même trajet, même conditions météo, même jour, à vitesse équivalente. Avant d'aller plus loin, voici la liste des véhicules présents sur le banc d'essai :

Les conditions de ce test un peu fou

Pour ce test d'endurance, l'équipe de CarWow a chargé chaque SUV à 100 %. Ils ont ensuite pris la route en respectant à la lettre les limitations de vitesse, le tout avec une température ambiante dans l'habitacle fixée à 20° C. Ils ont ralenti l'allure uniquement lorsque la batterie commençait à afficher un niveau alarmant. L'idée étant en fin de compte d'agir comme le ferait un utilisateur en condition réelles.

Précision de taille, Mat Watson et son équipe ont choisi de tester exclusivement les versions les plus endurantes de chaque véhicule. Pour le Model Y, il s'agit donc par exemple de la version Grande Autonomie Propulsion lancée en avril 2024. Dans le cas du Ford Explorer, il s'agit de la version RWD Extended Range 77 kWh. Mais sans plus attendre, retrouvez dans le tableau ci-dessous les résultats obtenus par Mat Watson et son équipe.

Modèle Capacité batterie Autonomie observée Autonomie officielle (cycle WLTP) Distance parcourue par rapport à l'autonomie officielle (en %) Polestar 4 94 kWh 535 km 598 km 90 % Porsche Macan 95 kWh 511 km 621 km 82 % Tesla Model Y 79 kWh 473 km 600 km 79 % Ford Explorer EV 82 kWh 468 km 601 km 78 % Kia EV6 80 kWh 450 km 558 km 81 % Audi Q4 e-Tron 77,4 kWh 431 km 540 km 79 %

Polestar et Porsche brillent, Tesla impressionne

Vous l'aurez remarqué, aucun SUV n'a atteint son autonomie maximale estimée. Rien d'étonnant en soi, le test ayant été réalisé à haute vitesse sur autoroute, ce qui est forcément plus énergivore qu'une utilisation en milieu urbain.

De ce que l'on retient, le Polestar 4 s'est donc emparé de la tête du classement en parcourant 535 km en une seule charge. Soit 90 % de son autonomie estimée en cycle WLTP, qui est pour rappel de 598 km. La Porsche Macan est arrivée sur la seconde marche du podium, avec 511 km parcourus. Soit 82 % de son autonomie estimée en cycle WLTP (621 km).

En soi, il est plutôt logique de retrouver ces deux véhicules en tête de liste, puisqu'ils embarquent des batteries plus imposantes que leurs adversaires (respectivement 94 et 95 kWh). La médaille de bronze est revenue quant à elle au Model Y. Avec son pack de seulement 79 kWh, la voiture la plus vendue au monde a réussi à parcourir 473 km en une seule charge avant de déclarer forfait. Cela représente donc 79 % de son cycle WLTP estimée de 600 km. Le Ford Explorer EV lui colle d'ailleurs au train, avec 468 km effectués sur une batterie pleine (78 % de l'autonomie estimée en cycle WLTP).