Ces sneakers Apple rétro sont magnifiques, mais elles vous coûteront 50 000 dollars

La maison de vente aux enchères Sotheby’s commercialise un nouveau produit Apple, mais celui-ci est un peu particulier. Il s’agit en effet d’une paire de sneakers destinée aux employés d’Apple dans les années 1990. Si son côté rétro et son design tout droit inspiré des plus belles Nike en feront craquer plus d’un, le prix risque de vous refroidir : 50 000 dollars.

Les fans hardcore (et fortunés) d’Apple ne sont désormais plus étrangers aux ventes aux enchères. Depuis plusieurs années, de nombreux produits iconiques de la marque se vendent à prix d’or lors de ces ventes, battant à chaque fois un nouveau record. Ne serait-ce qu’il y a quelques jours, un iPhone originel, encore scellé dans sa boîte, a été acheté pour la bagatelle de 140 000 euros.

Il n’est donc pas étonnant de voir la maison Sotheby’s proposer un nouveau produit Apple à un prix exorbitant. Ce qui l’est plus, en revanche, est la nature du produit en question. En effet, il s’agit d’une paire de sneakers blanche, aux forts accents rétro, arborant fièrement l’ancien logo de la marque à la pomme. Avant de craquer, on vous conseille de regarder son prix, puisque la bête est commercialisée à tout de même 50 000 dollars.

Une paire de sneakers Apple tout droit sortie des années 1990

Pour justifier ce prix, Sotheby’s précise que ces sneakers n’ont jamais été portées, mais surtout que leur look rétro est loin d’être un hasard. En effet, la paire est le résultat d’une collaboration d’Apple avec Nike et Adidas au milieu des années 90, dans le but d’offrir une paire de chaussures à ses employés. Celle-ci, visiblement, n’aura pas trouvé preneur.

« L’empeigne est essentiellement blanche et le logo Apple arc-en-ciel rétro – sur la languette et le quartier latéral — est un détail remarquable », écrit Sotheby’s. « N’ayant jamais été vendue au grand public, cette paire de baskets est l’une des plus rares qui existent et est très convoitée sur le marché de la revente. » À noter que si vous êtes intéressé, vous pouvez vous les procurer dès maintenant, sans avoir à surenchérir.

Source : Sotheby's