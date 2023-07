Apple veut mesurer votre activité cérébrale avec des capteurs intégrés aux AirPods

Apple a déposé une demande de brevet auprès de l’USPTO qui permettrait à ses écouteurs intra-auriculaires, les AirPods, de mesurer l’activité neuro-électrique du cerveau.

Apple est connu pour être leader en matière de santé et de technologie. Nous relayons fréquemment dans nos colonnes la manière dont les Apple Watch sauvent la vie de leur propriétaire, en signalant une anomalie dans le rythme cardiaque. Il semblerait qu’Apple ne compte pas s’arrêter là. La firme de Cupertino veut étendre sa mainmise dans le domaine de la santé. Pour ce faire, elle développe une technologie de mesure du rythme cérébral implémentée directement dans les AirPods.

Pour ce faire, la compagnie disposerait de minuscules électrodes partout sur les AirPods. « Les biosignaux mesurés par le dispositif électronique portable peuvent inclure une électroencéphalographie (EEG). Dans d’autres modes, les biosignaux mesurés pourraient être un électromyogramme (EMG), une électro-oculographie (EOG), un électrocardiogramme (ECG), une réponse galvanique de la peau (GSR), une impulsion du volume sanguin (BVP) ».

Apple veut mettre les AirPods à l’écoute de votre activité cérébrale

Autant de termes scientifiques sont certes incompréhensibles pour le commun des mortels, mais ce que l’on peut retenir de ce brevet, c’est que les utilisateurs pourront d’un simple geste, en tapant sur l’écouteur, lancer l’enregistrement de leur activité cérébrale. À quelles fins ? Apple ne l’a pas précisé dans sa demande, mais on peut imaginer que la compagnie a déjà des idées d’application à l’esprit. On pourrait imaginer que les AirPods vont scanner l’activité de votre cerveau pendant votre sommeil, pour en détecter les arythmies ou pour permettre aux scientifiques d’effectuer des études à grande échelle.

Rappelons que bien que la compagnie dépose une demande de brevet, rien ne dit qu’elle finira par implémenter l’invention dans un de ses produits. Au-delà de sa faisabilité en termes techniques, le lecteur d’activité cérébrale dans les AirPods pose aussi quelques problèmes en termes d’éthique et légaux. Sur ce point, il n’est pas certain que les pays les plus soucieux de la confidentialité des données personnelles autorisent Apple à exploiter une technologie qui touche autant à l’intime que celle-ci.

Source : Phone Arena