Et si certaines planètes pouvaient fabriquer leur propre eau ? Cette découverte relance la chasse aux mondes habitables

La présence d’eau est l’un des éléments clés dans la recherche de mondes habitables. Mais toutes les planètes n’ont pas besoin de comètes pour en obtenir. Une nouvelle étude suggère qu’un processus bien plus simple pourrait suffire.

Depuis des décennies, les scientifiques cherchent à comprendre comment l’eau apparaît sur les planètes. C’est l’un des éléments fondamentaux pour détecter des mondes potentiellement habitables dans l’univers. Dans le Système solaire, elle aurait été apportée par des astéroïdes ou formée à distance du Soleil, là où la glace peut se maintenir. Mais certaines exoplanètes remettent en cause ces scénarios classiques : elles se trouvent très près de leur étoile, dans des zones trop chaudes, et contiennent pourtant d’énormes quantités d’eau.

Une étude publiée dans la revue Nature apporte une nouvelle hypothèse. Des expériences menées en laboratoire montrent qu’une réaction chimique simple entre l’hydrogène et les roches chauffées pourrait produire de l’eau. Ce mécanisme se déroulerait dans des exoplanètes dites “sub-Neptunes”, dont le diamètre est deux à quatre fois supérieur à celui de la Terre. Ces mondes sont très fréquents dans la galaxie et beaucoup possèdent une épaisse atmosphère d’hydrogène. Ce manteau agirait comme une couverture thermique, maintenant leur noyau à l’état liquide.

Des réactions entre roches et hydrogène pourraient créer de vastes océans sur certaines exoplanètes

Les chercheurs ont recréé les conditions extrêmes à la frontière entre le noyau rocheux et l’atmosphère d’hydrogène d’une sub-Neptune. Ils ont utilisé des enclumes en diamant et des lasers pour chauffer les roches jusqu’à leur fusion. En présence d’hydrogène, ces roches ont produit entre 10 et 1000 fois plus d’eau que prévu. Si ces planètes conservent leur atmosphère pendant des milliards d’années, elles pourraient générer d’immenses volumes d’eau, suffisamment pour former des océans entiers.

Le phénomène pourrait varier selon la proximité de l’étoile. Certaines planètes trop proches perdraient leur hydrogène sous l’effet du rayonnement. D’autres seraient trop chaudes pour garder de l’eau liquide. Mais dans des conditions modérées, des océans pourraient se former et persister, créant des environnements favorables à la vie. Ce processus, encore inconnu dans notre Système solaire, pourrait être courant ailleurs, et offrir une nouvelle piste pour détecter des mondes comparables à la Terre.