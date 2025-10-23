Ces erreurs que vous faites encore avec vos mots de passe (et qui coûtent cher) !

Le CyberMois 2025 remet la sécurité numérique au centre du débat. Et s’il suffisait de revoir la manière dont on crée, et surtout dont on gère, nos mots de passe pour éviter la plupart des piratages ?

Vous ne le saviez peut-être pas, mais chaque année, le mois d’octobre est aussi appelé le CyberMois : 31 jours entièrement dédiés à la cybersécurité. L’objectif ? Sensibiliser chacun d’entre nous aux bons réflexes pour mieux se protéger en ligne, alors que les cyberattaques, elles, ne prennent jamais de vacances.

Et s’il y a bien un point de départ essentiel pour renforcer sa sécurité numérique, c’est celui-ci : le choix (et la gestion) de ses mots de passe. Trop simples, trop courts ou réutilisés d’un site à l’autre, ils restent la faille la plus exploitée par les pirates.

Des milliards de mots de passe dans la nature

Les chiffres publiés par Cybernews sont vertigineux : entre 2024 et 2025, plus de 19 milliards de mots de passe ont été dérobés et revendus en ligne. Pire encore, 94 % d’entre eux étaient utilisés sur plusieurs sites. Une seule fuite suffit donc à en compromettre plusieurs, parfois des comptes bancaires, des messageries ou des services administratifs à la fois.

Un constat que partage la CNIL, qui alerte sur un fait aussi simple qu’inquiétant : dans 80 % des violations majeures, le point d’entrée reste un couple identifiant + mot de passe compromis. En 2024, plusieurs millions de Français ont ainsi vu leurs informations personnelles exposées, souvent à cause de mots de passe faibles, réutilisés ou volés.

Les classiques du genre comme “123456”, “azerty” ou encore “password” continuent de figurer parmi les plus utilisés. Et comme le rappelle l’étude Hive Systems 2025, un mot de passe court, même agrémenté de quelques symboles, peut aujourd’hui être craqué en un clin d’œil. Seules les combinaisons longues, de 12 à 16 caractères mêlant chiffres, lettres et symboles, offrent une vraie résistance. En dessous, c’est comme laisser sa clé sur sa porte d’entrée.

Les bons réflexes à (enfin) adopter

Sur son portail, Cybermalveillance.gouv.fr martèle les dix règles d’or pour protéger ses comptes : un mot de passe unique pour chaque service, long et impossible à deviner, et surtout jamais noté sur un post-it ou enregistré sans protection.

Autre réflexe indispensable : activer la double authentification (MFA) dès qu’elle est proposée. Ce second facteur (code temporaire, empreinte, clé physique…) empêche un pirate d’accéder à vos comptes, même s’il possède votre mot de passe. La CNIL le rappelle : près de 80 % des violations massives de données pourraient être évitées si cette mesure était généralisée.

L’autorité exige désormais son déploiement pour les entreprises gérant des bases clients de plusieurs millions de personnes, considérant cet effort “proportionné aux risques encourus”. En clair, l’époque du simple mot de passe est révolue.

Gestionnaires de mots de passe : votre meilleur allié

Soyons honnêtes : c’est bien gentil de nous demander de faire des mots de passe complexes, mais si on est incapable de les retenir tous, où est l’intérêt ? Heureusement, un service existe pour répondre à ce problème : le gestionnaire de mots de passe. Cet outil peut générer et stocker automatiquement vos identifiants uniques dans un coffre-fort chiffré. Vous n’avez plus qu’à retenir un seul mot de passe maître.

Certains de ces outils peuvent aussi vous prévenir si l’un de vos comptes apparaît dans une fuite de données. Difficile de faire plus pratique et plus sûr, à condition d’utiliser un gestionnaire reconnu et régulièrement mis à jour.

Une question se pose alors : comment profiter d’un gestionnaire de mots de passe fiable ? Le mieux est en général de faire confiance à des enseignes connues pour leur efficacité dans le domaine de la cybersécurité.

Bitdefender Premium Security : une protection tout-en-un

C’est le cas de Bitdefender Premium Security, une solution complète compatible avec Android, iOS, Windows et macOS. Elle combine VPN illimité, antivirus primé et… Un coffre-fort de mots de passe dans un seul et même abonnement.

Le gestionnaire de mots de passe de Bitdefender agit comme un vrai coffre-fort numérique personnel, accessible depuis tous vos appareils. Il mémorise vos identifiants, remplit vos connexions à votre place et crée des mots de passe uniques et ultra-solides pour chacun de vos comptes. Tout reste chiffré localement, ce qui veut dire qu’aucune donnée ne quitte votre appareil, pas même pour Bitdefender. Et si une fuite est détectée, le système vous alerte immédiatement pour sécuriser vos accès en quelques clics.

On y trouve aussi des fonctions avancées comme :

Scam Copilot, un module basé sur l’IA qui détecte les arnaques en ligne

Protection des e-mails et des messageries, pour repérer les tentatives de fraude

Call Blocking intelligent, qui filtre appels et SMS suspects

Economisez 36 % sur Bitdefender Premium Security

Une solution pensée pour naviguer en toute sérénité, sans ralentir ses appareils, tout en protégeant l’ensemble de sa vie numérique.

La cybersécurité, un réflexe du quotidien

Changer régulièrement ses mots de passe, vérifier si ses identifiants ont fuité, se méfier des liens suspects : ces gestes devraient devenir aussi naturels que verrouiller la porte de chez soi. La CNIL insiste : aucune technologie ne suffit sans vigilance humaine.

Ce CyberMois 2025, c'est l'occasion de se rappeler que la sécurité numérique n’est pas qu’une question dédiée aux experts, mais l'affaire de tous. Seulement 3 gestes simples peuvent faire toute la différence :

Un mot de passe fort Une authentification multifacteur Un gestionnaire fiable

Le trio gagnant pour garder vos données vraiment à l’abri !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bitdefender.