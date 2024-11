Ces 5 nouvelles fonctionnalités de Messenger vont rendre vos appels vraiment plus pratiques

Messenger, la messagerie de Meta, s’offre une nouvelle mise à jour avec cinq fonctionnalités inédites. Ces nouveautés visent à améliorer la qualité des appels et messages tout en offrant plus de personnalisation et de praticité.

Messenger, l’une des applications phares de Meta, la société mère de Facebook, continue d’évoluer pour répondre aux attentes de ses utilisateurs. L’application, qui comptabilise des milliards d’utilisateurs actifs chaque mois, est régulièrement enrichie de nouvelles fonctions. En avril dernier, une mise à jour importante avait apporté la possibilité de créer des albums photo partagés, d’envoyer des fichiers volumineux et des images en haute définition. Ces ajouts visaient à rendre les conversations plus interactives et pratiques. Désormais, la messagerie se concentre sur l’amélioration des appels audio et vidéo avec des outils encore plus poussés.

Parmi les nouveautés les plus notables, les appels vidéo HD deviennent la norme pour les connexions Wi-Fi, garantissant une meilleure qualité d’image. Pour les appels passés via les données mobiles, une option permet également d’activer cette haute définition via les paramètres d’appel. Meta introduit aussi des technologies avancées comme la suppression du bruit ambiant et l’isolation vocale. Ces fonctionnalités, idéales pour des conversations dans des environnements bruyants, sont accessibles directement dans le menu d’appel et permettent d’assurer une clarté sonore optimale.

Messenger enrichit vos appels avec des fonctionnalités innovantes et pratiques

Autre ajout marquant, Messenger propose désormais d’envoyer des messages audio ou vidéo lorsque votre contact ne répond pas. Cette option, comparable à un répondeur numérique, est activable via un bouton “Enregistrer un message” directement dans l’interface. En parallèle, Meta mise sur la personnalisation des appels vidéo avec l’arrivée de fonds d’écran générés par l'intelligence artificielle Meta AI. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible de créer des arrière-plans originaux et uniques, ajoutant une dimension ludique ou professionnelle aux échanges.

Enfin, l’intégration de Siri sur iOS marque une avancée pour les utilisateurs Apple. Désormais, il suffit de lui demander d’envoyer un message ou de passer un appel sur Messenger sans toucher l’appareil. Ces ajouts s’inscrivent dans une dynamique d’améliorations continues, comme le chiffrement de bout en bout activé par défaut depuis fin 2023 ou la prise en charge de fichiers volumineux. Avec ces innovations, Meta continue de rendre Messenger plus polyvalent et moderne.