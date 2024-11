Ces 4 nouvelles fonctions de Chrome sur iOS qui vont transformer votre navigation arrivent bientôt

Chrome pour iOS et iPadOS s’enrichit de nouvelles fonctionnalités inspirées de sa version pour Android. Google vient d’y ajouter quatre outils pratiques pour simplifier la navigation, faciliter les recherches et optimiser la gestion du contenu, tout en offrant de nouvelles options pour trouver facilement les bonnes affaires en ligne.

Les navigateurs internet ont évolué pour devenir de véritables plateformes multifonctionnelles, au-delà de la simple navigation. Par exemple, Safari propose des options de partage et de confidentialité améliorées, tandis que Chrome introduit de nouvelles fonctions comme Google Lens et Shopping Insights pour faciliter les recherches visuelles, simplifier le stockage de fichiers et proposer des offres en ligne attractives.

Google a annoncé quatre nouvelles fonctionnalités pour Chrome sur iOS et iPadOS, lesquelles étaient jusqu’à présent exclusives à Android. Ces outils permettent notamment de réaliser des recherches à partir d’images enrichies de texte, de sauvegarder directement du contenu en ligne dans Google Drive ou Google Photos, de visualiser des mini-cartes interactives pour les adresses, et de recevoir des notifications d’offres intéressantes grâce à Shopping Insights. Ensemble, ces fonctionnalités rendent l’application plus intuitive et plus connectée aux besoins des utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

Google Lens et Shopping Insights débarquent sur Chrome pour iOS

Parmi les nouveautés majeures, on retrouve une version améliorée de Google Lens. Cette fonction permet d’effectuer des recherches en combinant image et texte et rend les résultats plus précis. Par exemple, un utilisateur peut photographier un modèle de chaussure et ajouter le mot “cuir” pour affiner les résultats. Cette recherche ciblée offre des résultats plus pertinents, en affichant précisément les articles en cuir correspondant. Cette option est accessible via l’icône de caméra dans la barre de recherche de Chrome.

Une autre amélioration clé est la possibilité de sauvegarder des fichiers web directement dans Google Drive ou Google Photos. En maintenant un appui sur une image, une option “Enregistrer dans Google Photos” apparaît. Celle-ci permet de stocker facilement des images importantes dans un dossier “Saved from Chrome”.

En plus de cela, Chrome propose une fonction Shopping Insights qui affiche des alertes “Bonnes affaires” pour signaler les remises disponibles pendant la navigation. Une autre nouveauté est l’affichage de mini-cartes interactives : en tapant sur une adresse, l’utilisateur peut voir un aperçu de sa localisation directement dans le navigateur. Ces fonctionnalités, déjà disponibles aux États-Unis, devraient être étendues à d’autres régions dans les semaines à venir.