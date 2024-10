Découvrez ces trois nouveaux modes de Google Chrome pour accélérer votre navigation !

Google déploie des outils inédits pour améliorer les performances de Chrome sur ordinateur. Avec trois modes de gestion de mémoire et un outil de détection des problèmes, le navigateur promet une navigation plus fluide. Ces nouvelles options permettent de contrôler plus efficacement l’utilisation des ressources par les onglets inactifs.

La navigation en ligne s’accompagne souvent d’onglets ouverts qui consomment de la mémoire et peuvent ralentir l’ordinateur. Les utilisateurs souhaitent garder un accès rapide aux contenus sans sacrifier les performances de leur appareil, mais les onglets inactifs mobilisent des ressources, ce qui diminue souvent la réactivité du navigateur.

Pour mieux répondre à ce besoin de fluidité, Google a introduit de nouvelles fonctionnalités dans son navigateur Chrome. Parmi ces ajouts, trois modes de gestion de mémoire permettent aux utilisateurs de gérer l’utilisation des ressources en fonction de leurs habitudes et des besoins du système.

Chrome améliore ses performances avec trois modes de gestion de mémoire

La nouvelle option Memory Saver (Économiseur de Mémoire) de Chrome propose désormais trois modes distincts, adaptés aux différentes configurations des utilisateurs :

Mode Standard : désactive les onglets inactifs uniquement si les besoins de votre système le nécessitent.

: désactive les onglets inactifs uniquement si les besoins de votre système le nécessitent. Mode Équilibré (Balanced) : prend en compte à la fois les besoins du système et vos habitudes de navigation pour décider quels onglets désactiver.

(Balanced) : prend en compte à la fois les besoins du système et vos habitudes de navigation pour décider quels onglets désactiver. Mode Avancé (Advanced) : désactive les onglets rapidement après leur inactivité afin de libérer un maximum de mémoire.

Ces trois modes peuvent être activés en accédant au menu Paramètres de Chrome, dans la section Performances. En choisissant un mode de gestion adapté, l’utilisateur peut mieux maîtriser l’utilisation de la mémoire en fonction de ses préférences et des performances de son appareil.

Chrome introduit également l’outil Détection de Performance pour identifier et résoudre les problèmes potentiels liés à l’utilisation de la mémoire. En cas de ralentissement, le navigateur affichera une alerte intitulée Problème de performance, accompagnée d’un bouton Réparer maintenant pour appliquer la solution. Ce dernier propose aussi des réglages pour indiquer les sites qui doivent rester actifs en arrière-plan et une option pour désactiver les indicateurs visuels des onglets inactifs, assurant une gestion des ressources plus personnalisée et efficace.

