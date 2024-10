Google Lens vous permet désormais de poser des questions à haute voix sur vos photos, voici comment l’utiliser

Google Lens reçoit une mise à jour qui facilite les recherches en utilisant simplement votre voix. Désormais, vous pouvez poser des questions sur les objets que vous observez en parlant.

Google Lens continue d’améliorer ses capacités avec l’ajout d’une nouvelle fonction de recherche vocale. Cette fonctionnalité vous permet désormais d’interroger Lens à haute voix sur les éléments visibles à l’écran, simplifiant ainsi le processus. Par exemple, que vous soyez en balade ou dans un musée, vous n’aurez plus besoin de taper vos questions pour obtenir des informations.

La recherche vocale est maintenant disponible dans l’application Google pour Android et iOS pour faciliter l’accès à des informations instantanées sur des sujets variés. Que vous souhaitiez en savoir plus sur une œuvre d’art ou identifier une plante lors d’une randonnée, il suffit de pointer votre caméra et de poser votre question. Voici comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour obtenir des réponses rapides et détaillées.

Voici comment utiliser la recherche vocale dans Google Lens

Pour tirer parti de cette fonction de recherche vocale, suivez ces étapes simples :

Ouvrez l’application Google sur Android ou iOS et appuyez sur l’icône de caméra dans la barre de recherche pour lancer Google Lens.

sur Android ou iOS et appuyez sur l’icône de caméra dans la barre de recherche pour lancer Google Lens. Dirigez la caméra vers l’objet ou la scène qui vous intéresse.

Maintenez enfoncé le bouton de l’obturateur tout en posant votre question à voix haute , par exemple : « Qui est l’auteur de cette peinture ? » ou « Quelle est cette plante ? ».

, par exemple : « Qui est l’auteur de cette peinture ? » ou « Quelle est cette plante ? ». Si vous participez au programme « AI Overviews and more » dans Search Labs, cette action déclenchera également la capture vidéo, offrant à Lens davantage de contexte visuel pour affiner les résultats.

Faites défiler les résultats pour découvrir les réponses, incluant un aperçu IA et des liens vers des sites pertinents. Pour poser une autre question sur la même photo, appuyez sur l’icône du microphone en haut de la page de résultats.

La recherche vocale dans Google Lens est maintenant accessible mondialement pour les requêtes, malheureusement, seulement en anglais. Google continue d’étendre ses capacités, permettant également aux utilisateurs de trouver des produits en ligne en comparant les prix et les avis. Cette innovation rend l’exploration du monde plus intuitive, tout en offrant une manière simple et directe d’accéder aux informations en temps réel.