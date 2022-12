Amazon Echo : 17 appareils deviennent compatibles avec Matter, juste après ceux de Google

Dix-sept appareils Amazon Echo prennent désormais en charge la norme interopérable Matter pour la maison intelligente après qu'Amazon a achevé aujourd'hui la première phase du déploiement promis de Matter, a annoncé la société.

Amazon a officiellement déployé la prise en charge de Matter sur une grande variété d'appareils, dont 17 produits Echo. Parmi eux, on retrouve surtout des enceintes connectées, mais également des prises, des interrupteurs et des ampoules intelligentes. Cette annonce intervient seulement quelques jours après que Google a rendu ses Google Home et Google Nest compatibles avec le protocole.

Si vous n'êtes pas familier avec Matter, il s'agit d'une norme élaborée par la Connectivity Standards Alliance (CSA) en collaboration avec des centaines d'autres entreprises, dont Google, Samsung, Apple et Amazon. L'objectif ultime est de permettre aux consommateurs de personnaliser et de créer plus facilement leur propre réseau domestique intelligent sans avoir à se soucier de savoir quel gadget fonctionne avec quel autre.

Amazon rend enfin ses appareils compatibles avec Matter

La mise à jour initiale de Matter d'Amazon ne prend en charge que Matter sur Wi-Fi, et non Thread. Thread est un protocole de connectivité sans fil à faible puissance qui constitue un pilier de la nouvelle norme Matter. Ce dernier devrait arriver plus tard.

De plus, l'entreprise précise qu'il ne s'agit là que de la “phase 1” du déploiement, Matter étant destiné à encore plus de gadgets domestiques intelligents en 2023. Selon Amazon, ce déploiement progressif permettra à l'équipe d'apporter le support de Matter aux appareils les plus populaires du marché tout en assurant la stabilité de la plateforme.

On note que cette première phase n’inclue que la compatibilité des appareils avec Android, Amazon ayant déclaré que la prise en charge d'iOS nécessite que ses applications utilisent de nouvelles API qui mettent plus de temps à être disponibles.

Voici la liste complète des enceintes Echo d'Amazon compatibles avec Alexa qui prennent désormais en charge Matter :