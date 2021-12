CES 2022 : BMW va présenter une voiture capable de changer de couleur avec un simple bouton

Changer la couleur de votre voiture comme de chemise, vous en avez rêvé ? BMW l’a fait. Le constructeur s’apprête en effet à présenter son iX M60 lors du CES 2022, un véhicule qui a la particularité étonnante de pouvoir modifier son apparence en appuyant simplement sur un bouton.

Les annonces concernant le CES 2022 commencent à s’accumuler et on s’attend désormais à découvrir de très jolies innovations. L’événement, qui se passera à la fois en ligne et en présentiel à Las Vegas, fera notamment la part belle au secteur automobile. Au total, ce sont pas moins de 55 000 mètres carrés qui seront alloués à l’industrie, de quoi permettre aux constructeurs de dévoiler pleinement leurs nouvelles technologies.

Parmi ces derniers, on retrouvera entre autres Mercedes-Benz, Hyundai ou encore General Motors, mais c’est bien BMW qui risque d’attirer tous les regards. La firme allemande profitera de l’événement pour dévoiler son iX M60, digne héritière de l’iX xDrive50, qui intègrera une innovation qui promet d’en impressionner plus d’un. Elle offrira en effet la possibilité de changer à volonté la couleur de sa voiture à l’aide d’un simple bouton.

Changez la couleur de votre voiture comme bon, vous semble

BMW est resté relativement discret concernant cette technologie. C’est à peine si l’on sait que le constructeur n’a pas opté pour une peinture perlée, mais a au contraire développé tout un dispositif laissant un contrôle total sur l’apparence de sa voiture. Outre ses qualités esthétiques, cette innovation pourrait donc se montrer particulièrement utile dans le domaine militaire.

On n’en sait pour le moment pas plus sur la technologie, bien que l’on imagine qu’elle ne devrait pas être disponible de suite, en plus de probablement coûter une certaine somme. En revanche, on sait que l’iX M60 sera équipée d’un pack batterie de 111,5 kWh et d’un double moteur de 516 chevaux. BMW annonce également une « expérience de cinéma embarqué de pointe », dont on ne dispose pas de plus d’informations.

Il faudra donc attendre le 5 janvier 2022 pour en savoir plus. D’ici là, Intel et AMD ont déjà donné rendez-vous aux passionnés le 4 janvier, très certainement pour présenter leurs nouveaux processeurs respectifs.

Source : CNET