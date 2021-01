Razer a dévoilé lors du CES 2021 le projet Hazel, un masque de protection contre le Covid-19 bardé de technologies. Certifié N95, ce masque abrite deux ventilateurs actifs amovibles et rechargeables capables de filtre 95% des particules en suspension dans l'air. Razer oblige, le projet Hazel embarque également des LED Chroma RGB.

Le CES 2021 a ouvert ses portes depuis le 11 janvier 2021. Crise sanitaire oblige, le salon international de l'électronique se tiendra uniquement sur la toile. Et après le bal des écrans de nouvelle génération, à l'instar de cette dalle transparente et rétractable par LG, c'est au tour des innovations autour du Covid-19 d'occuper devant la scène.

Après le Maskfone, un masque anti-Covid équipé d'écouteurs et de micro, Razer a dévoilé sa vision high-tech du masque de protection : le projet Hazel. Ce prototype peut être résumé en quatre mots : sécurité, sociabilité, confortable et durable. En effet, ce masque est bardé de technologies.

Un système de ventilation active capable de filtrer 95% des particules

En premier lieu, le projet Hazel embarque des ventilateurs actifs amovibles et rechargeables capables de filtrer 95% des particules en suspension dans l'air. Selon Razer, il sera possible de remplacer et recharger ses ventilateurs, notamment via un caisson de recharge rapide. Ce boitier de rechargement dispose par ailleurs d'un système de désinfection à lumière UV pour garantir la sécurité sanitaire du porteur.

“Des voyants lumineux indiquent le niveau de charge, et après une charge complète, la longue autonomie de la batterie permet d'utiliser le masque toute la journée. Le masque imperméable et résistant aux rayures est solide que durable. Il est fabriqué en plastique recyclable pour réduire considérable les déchets créés par les masques jetables”, assure Razer.

Le projet Hazel pense aussi à vos cordes vocales

Notez qu'une grande partie de la coque est transparente, afin que “les personnes qui vous entourent puissent voir les expressions de votre visage […] et permettre aux malentendants de lire sur les lèvres”. Ce masque ne serait pas un produit Razer sans LEDs Chroma RGB. Les anneaux autour des deux ventilations peuvent donc s'allumer de la couleur de votre choix. De plus, un système de LED s'active automatiquement lorsqu'il fait sombre pour illuminer la bouche du porteur.

Autre ajout malin, Razer a intégré un microphone et un amplificateur de voix pour que le porteur puisse communiquer sans forcer, et être entendu clairement par son interlocuteur. Ce combo s'appuie sur une nouvelle technologie propriétaire de Razer baptisée Razer VoiceAmp. Enfin, et malgré un poids sur la balance bien plus élevé qu'un masque classique, Razer garantit qu'Hazel reste confortable grâce à des protections en silicone (autour du nez et du menton) et des branches ajustables pour les oreilles.

Pour l'heure, Razer n'a pas communiqué de date de sortie ou de prix potentiels pour son projet Hazel. Nous avons toutefois hâte de voir le produit final.

Source : Razer