CES 2021 : voici MaskFone, un masque anti-covid avec écouteurs et micro pour passer des appels

Le MaskFone, le premier masque sanitaire Bluetooth contre le coronavirus, vient d'être présenté lors du CES 2021. Conçu par Binatone, une firme britannique basée à Hong-Kong, le masque permet à son porteur de passer des appels téléphoniques et d'écouter de la musique jusqu'à 12 heures d'affilée. Il est vendu au prix de 50 dollars.

Binatone, une société de télécommunications de Hong-Kong, a profité du CES 2021 pour faire la promotion du MaskFone, un étonnant masque sanitaire N95 lavable équipé d'écouteurs Bluetooth. Le masque “combine protection, commodité et technologie et incarne tout cela dans un seul emballage élégant et de haute qualité”, détaille la firme britannique sur son site web officiel. Un concept bien différent du masque intelligent traduit ce que vous dites dans 8 langues présenté par une start-up en août dernier.

Contrairement aux autres masques buccaux contre le Covid-19, le Maskfone offre “un moyen plus pratique de prendre des appels téléphoniques et d’écouter de la musique”. La firme explique avoir intégré des écouteurs et un microphone dans le tissu du masque. Comme on peut le voir sur les images promotionnelles, les écouteurs Bluetooth sortent du Maskfone pour rejoindre les oreilles du porteur.

Le Maskfone, un masque sanitaire Bluetooth à 50 dollars

Binatone promet 12 heures d'appels audio ou d'écoute musicale avec le Maskfone. “MASKFONE élimine avec succès le besoin de retirer votre masque” pour passer un appel téléphonique. Vous n'aurez plus envie d'ôter votre masque le temps de passer un coup de fil étant donné que le microphone est glissé à l'intérieur, promet l'entreprise.

Sur la partie droite du masque, on trouve des boutons permettant de contrôler le volume des écouteurs. Pour recharger le masque, il suffit de le brancher à une prise secteur ou un ordinateur via un câble USB. Le Maskfone est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri. Vous pourrez donc envoyer des SMS à la voix sans sortir votre smartphone de la poche.

Binatone commercialise le Maskfone au prix de 49,99 dollars en deux tailles différentes. Evidemment, il est plus cher que la plupart des masques sanitaires contre le coronavirus disponibles sur le marché. Que pensez-vous de cette innovation ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.