CES 2021 : GM dévoile le Cadillac eVTOL, un taxi volant monoplace

General Motors a profité du CES 2021 pour présenter un concept-car inédit : le Cadillac eVTOL, une sorte d'aéronef personnel monoplace et électrique capable de décoller à la verticale grâce à quatre rotors.

Le CES 2021, ou Consumer Electric Show, est l'un des rendez-vous incontournables de ce début 2021 pour tous les passionnés de nouvelles technologies. Le salon, qui se tient exclusivement en ligne, a ouvert ses portes depuis le 11 janvier 2021 et les fermera ce jeudi 14 janvier, date qui sera également marquée par la présentation officielle des Galaxy S21.

Nous avons déjà eu droit à quelques annonces excitantes de la part des constructeurs, à commencer par le LG Rollable, un smartphone avec écran déroulable, ou encore les nouvelles TV Bravia de Sony boostées à l'intelligence artificielle. En ce mardi 12 janvier 2021, c'est cette fois-ci au tour de General Motors de s'illustrer.

Quatre rotors et une vitesse de pointe de 90 km/h

Le constructeur automobile a dévoilé le Cadillac eVTOL, une sorte d'aéronef personnel monoplace et électrique. Il s'agit de la première incursion de la marque dans le domaine de la mobilité aérienne. Selon les dires de l'entreprise, cet avion personnel est capable de décoller à la verticale grâce à quatre rotors propulsés par un moteur électrique de 90 kWh. Il affiche une vitesse de pointe de 90 km/h.

En outre, le véhicule est doté d'une signature lumineuse (essentiel pour être repéré de nuit), d'un vaste toit en verre, et d'une multitude de capteurs biométriques à son bord. Ils servent à lire les signaux vitaux des passagers. En fonction des données récoltées, le véhicule est capable d'ajuster certains paramètres comme la température de l'habitacle, l'éclairage, ou encore les bruits ambiants. Selon les dires du constructeur, tous ces paramètres sont accessibles via des commandes vocales et gestuelles.

Bien entendu, ne vous attendez pas à voir le Cadillac eVTOL au-dessus de chez vous de sitôt. General Motors n'a pas évoqué de calendrier de production et il est probable que ce concept ne le soit jamais. Il faut voir le Cadillac eVTOL comme un exercice de conception, une vitrine du savoir-faire et des capacités de la marque dans ce domaine particulier qu'est la mobilité aérienne.

Pour rappel, General Motors n'est pas le seul constructeur à s'être aventuré sur ce terrain de jeu. Uber et Hyundai se sont fixé pour objectif de proposer les premiers taxis volants en 2023. Pour d'autres, les travaux ont connu une fin prématurée. C'est le cas d'Audi qui a suspendu son projet de voiture volante en 2019.

Source : The Verge