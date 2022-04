Spotify : la dernière mise à jour casse l’application sur Android, le lecteur a disparu

Depuis quelques jours, Spotify est victime d'un bug agaçant qui fait disparaître son lecteur. Les signalements se multiplient sur Reddit et sur les forums d'entraide. Le problème semble provenir de la dernière mise à jour déployée par l'application et touche uniquement les utilisateurs sur Android, principalement sur smartphones Samsung Galaxy et OnePlus.

Alors que Spotify se débâcle avec la bourse depuis le début de l'année, un nouveau bug vient entacher un peu plus sa réputation. Depuis quelques jours, les utilisateurs investissent en masse Reddit et les forums pour signaler un problème avec le lecteur. Le scénario est le même à chaque fois. En cliquant sur une chanson et un podcast, la lecture se lance, mais sans la barre du lecteur en bas de l'écran. De plus, aucun player n'apparaît dans le menu des notifications du smartphone. De fait, il est impossible de mettre pause ou d’interagir de quelque façon avec le contenu.

Il semblerait que le problème touche uniquement les smartphones Android. À en croire les témoignages, les Samsung Galaxy et téléphones OnePlus seraient particulièrement touchés. À la rédaction de Phonandroid, nous avons également pu constater le bug par nous-mêmes et pouvons confirmer que celui-ci est bel et bien présent sur les smartphones Galaxy. Qui plus est, la lecture s'arrête à intervalles réguliers pendant plusieurs secondes, tandis que certaines choses sont rendues possibles, comme la lecture par-dessus les vidéos YouTube.

Spotify bugue sur votre smartphone Android ? Vous n'êtes pas seul

Spotify reconnaît que la dernière mise à jour de son application est à l'origine du problème. Pour l'heure, aucun correctif n'est disponible au téléchargement. La plateforme a demandé plus d'informations à ses utilisateurs pour tenter de retracer la source du bug. D'après les témoignages recueillis, il semblerait que la plupart des utilisateurs touchés sont sur Android 12.

Il va donc falloir attendre encore un peu avant que Spotify déploie un patch correctif. Pour l'heure, nous avons remarqué que la seule solution pour faire réapparaître le lecteur est de fermer complètement l'application pour ensuite la réouvrir. Si le lecteur est présent lorsque vous lancez une chanson, vous n'aurez pas de problèmes jusqu'à la prochaine écoute.

