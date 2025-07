Helldivers 2 arrive sur Xbox, une première pour un jeu publié par Sony

Helldivers 2, jeu identifié PlayStation et édité par Sony, va bientôt être disponible sur Xbox. Peut-on attendre d'autres jeux PS sur les consoles Xbox ?

Microsoft annonce que Helldivers 2 va rejoindre le catalogue Xbox cet été. Le jeu multijoueur sera disponible sur les Xbox Series X et S à partir du 26 août 2025. Énorme succès sur PS5 et PC, il n'était pas évident que le jeu débarque dans l'écosystème Xbox puisque son éditeur n'est autre que Sony Interactive Entertainment. C'est la première fois qu'un titre publié par SIE est rendu accessible sur Xbox.

Développé par Arrowhead Game Studios, Helldivers 2 n'est toutefois pas un jeu estampillé PlayStation Studios, ce qui laissait espérer un portage sur Xbox. Portage qui a d'ailleurs été confié à Nixxes Software, société spécialisée dans cette activité et qui a été acquise par… Sony en 2021. Cet Helldivers 2 sent donc à plein nez le jeu PlayStation, et le voir arriver sur Xbox est tout sauf anodin. Après avoir commencé à sortir ses exclusivités sur PC, Sony paraît prêt à faire également un pas vers la Xbox. Il semble de toutes manières que la frontière entre Xbox PC et Xbox console devienne très mince dans un avenir proche.

Helldivers 2 sur Xbox soulève de nombreuses questions

Xbox a changé de stratégie ces derniers mois et lance désormais ses jeux sur PlayStation, parfois day one, d'autres fois quelques mois après la sortie sur Xbox et PC. PlayStation pourrait aussi emprunter cette voie dans le futur. Mais attention. Helldivers 2 a la particularité d'être un jeu en ligne et à service. Il est dans l'intérêt de Sony de le rendre accessible au plus grand nombre de joueurs possible. Cela ne signifie pas que les jeux PlayStations Studios, et notamment les titres solo AAA qui font l'identité de PlayStation, seront vendus sur Xbox.

Il n'est pas précisé si le cross-play sera proposé pour cette version Xbox, mais il est probable que ce soit le cas. Les joueurs PS5 et PC peuvent faire des parties ensemble sur Helldivers 2, et lancer le jeu sur Xbox mais en séparant les joueurs du gros de la communauté n'aurait que peu de sens. On peut aussi se demander si la connexion à un compte Playstation sera obligatoire.