Ce YouTubeur a casé une Wii dans un Mac mini, et c’est un rêve de rétrogameur

Un Youtubeur nommé Luke Miani a eu l’idée de mettre un Mac Mini dans la carcasse d’une vieille console Wii. Le résultat est plus que convaincant et pourrait faire des émules auprès de nombreux bricoleurs amateurs de jeux vidéo.

Le Mac mini avec puce M1 est l’ordinateur d’Apple qui présente le meilleur rapport qualité/prix, et de loin. Si certains utilisateurs apprécient la sobriété et la discrétion de son design, d’autres s'en sont lassés. Il faut dire qu'en 17 ans d'existence, il a très peu changé. Luke Miani, un Youtubeur qui s’est rendu célèbre par les expériences qu’il mène avec des produits Apple de toute sorte, a publié une vidéo dans laquelle on peut suivre la transformation d’un simple Mac mini en Wii de Nintendo.

En plus d’un talent d’électronicien, cette opération nécessite également un équipement adapté. La chaîne de Luke Miani est parrainée par iFixit, la compagnie de référence en matière de démontage de chiffonnettes et d’appareils électroniques. C’est pourquoi il a facilement obtenu tout le matériel nécessaire. Il a tout de même dû faire face à quelques défis.

La puce M1 du Mac mini fonctionne bien avec les émulateurs Wii et GameCube

Les dimensions de la console de Nintendo et du petit ordinateur d’Apple sont quasiment identiques, mais la séquence de démontage nous montre que les entrailles du Mac mini ne peuvent pas entrer en l’état dans la carcasse de la Wii. Notre bricoleur a donc dû trouver ou créer une alimentation et un ventilateur électriques plus petits et déplacer la prise HDMI. Il a également dû limer certaines parties du boîtier de la Wii pour faciliter les passages de câbles et la mise en place des ports du Mac mini.

Dans ses propres termes, Luke a créé un « monstre magnifique ». Rien que pour l’alimentation, il est parvenu à connecter la prise originelle de la Wii sur un câble de Microsoft Surface, lui-même relié à une alimentation et à un ventilateur (qui sont des pièces rapportées). Il lui a ensuite fallu user d’une imprimante 3D pour caler les composants du Mac mini dans le boîtier de la Wii. Le Mac mini Wii fonctionne à merveille. Le Youtubeur a installé des émulateurs Wii, GameCube et PS2 sur sa création, pour faire honneur à son héritage vidéoludique. Il peut désormais se targuer de posséder le Mac mini le plus stylé et de jouer à la Wii en 4K.

