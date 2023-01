Apple : les Mac Mini M2 et M2 Pro dévoilent des performances détonantes dans ce 1er benchmark

Les premiers benchmarks publiés sous GeekBench 5 ont fait surface et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ordinateur le plus abordable d’Apple toutes gammes confondues en a sous le capot.

Conjointement aux MacBook Pro M2 Pro et M2 Max 14″ et 16″, Apple a lancé sa nouvelle gamme de Mac Mini. Le petit ordinateur de la marque à la pomme dit adieu à la puce M1, et se décline désormais en version M2 ou M2 Pro. Les scores du Mac Mini M2 et du Mac Mini M2 Pro publiés sur GeekBench 5 présentent un écart de performances flagrant avec ceux de son prédécesseur, l’Apple Silicon M1.

Score Geekbench 5 Mac Mini M1 Mac Mini M2 Mac Mini M2 Pro Mac Studio M1 Ultra MB Pro M1 Pro MB Pro M1 Max Simple cœur 1314 1951 1952 1794 1768 1781 Multi cœur 6005 9003 15 013 24 315 12 477 12 683

Le Mac Mini sous M1 marquait 1351 points en single core, les modèles M2 et M2 Pro en totalisent 1951 et 1952 respectivement. Le bond en performance est considérable, à 44 %. L’écart est encore plus marqué en multicœur ; c’est d’ailleurs là que le M2 Pro se démarque. Quand le Mac Mini M1 marque 6005 points en multicœur, le Mac Mini M2 en compte 9003. La puissance de calcul augmente de 50 %, pas moins. Bien évidemment, le M2 Pro fait encore mieux, avec 15 013 points.

Le Mac Mini M2 Pro est meilleur que tous les MacBook Pro et Mac Studio en simple cœur

En simple cœur, le Mac Mini M2 fait mieux que les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max. Il se révèle moins bon en multicœur. Dans ce domaine, les M1 Pro et M1 Max restent 33 % plus efficaces. Le Mac Mini M2 Pro, en revanche, enfonce les MacBook M1 Pro et M1 Max dans tous les domaines, avec des gains oscillant entre 18 % et 20 %. Seul le Mac Studio M1 Ultra le bat en multicœur (24 315).

Comme en atteste ce premier benchmark, le Mac Mini M2 offre encore plus de puissance que son prédécesseur. Et le Mac Mini M2 Pro se révèle meilleur que la plupart des ordinateurs Apple de la génération précédente. Le Mac Mini M2 devient une option à envisager l’achat d’un ordinateur de bureau puissant et « abordable ».

