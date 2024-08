Ces chaînes YouTube pour enfants diffusent des contenus adultes très explicites, n’importe qui peut y accéder

Des internautes ont repéré des chaînes YouTube a priori destinées aux enfants, mais proposant des contenus pour adultes sans équivoque. Les miniatures et les titres des vidéos ne laissent aucun doute.



YouTube, c'est presque 4 millions de vidéos mises en ligne chaque jour. La plateforme de Google peut être une véritable mine d'or sur tous les sujets qui nous intéressent, d'autant que l'immense majorité des contenus est accessible gratuitement. Malheureusement, certaines personnes mal intentionnées profitent de ce volume massif pour diffuser des vidéos normalement interdites en espérant passer inaperçues. Et d'après les découvertes de plusieurs internautes sur le réseau social communautaire Reddit, elles le font de la pire manière qui soit.

Ils ont constaté que plusieurs chaînes en apparence destinées aux enfants proposaient en réalité des contenus adultes on ne peut plus explicites. Il suffit de s'attarder quelques secondes sur les miniatures et les titres des vidéos en question pour s'apercevoir que le tout est plein de sous-entendus. Pourtant, les vignettes mettent en scène des personnages de programmes pour enfants comme la série d'animation The Amazing Digital Circus.

Des chaînes YouTube a priori destinées aux enfants diffusent des contenus obscènes

C'est ainsi que l'on peut voir des titres comme “Est-ce que JAX est trop gros pour POMNI ?” (en référence à deux personnages de la série), ou encore “POMNI rêve de le faire avec JAX“. C'est déjà très dérangeant, mais ça le devient encore plus quand on sait que la chaîne en question, X Studio, a commencé par diffuser de véritables contenus pour enfants il y a environ 7 mois. Ce n'est qu'il y a 3 mois qu'elle est passée à des vidéos interdites. Des enfants ont donc facilement pu être exposé à ces dernières sans que les parents le sachent s'ils se sont basés sur les premières.

D'ailleurs, n'importe qui peut tomber dessus sans être connecté à YouTube. Elles ne sont pas marquées comme à destination des enfants, certes, mais elles ne comportent pas non plus de limite d'âge. X Studio n'est pas la seule chaîne problématique. D'autres affichent des vignettes annonçant clairement la couleur sous des titres comme “Soulagement du stress avec de la musique jazz relaxante et de la bossa nova optimiste“. Autant vous le dire tout de suite : il ne s'agit pas d'une compilation musicale. À l'heure où nous publions cet article, la plupart des vidéos incriminées sont toujours en ligne sur YouTube, qui n'a pas fait de commentaire.