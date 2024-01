Ce moteur peut parcourir des millions de kilomètres, une révolution pour les voitures électriques

Ce prototype de moteur électrique est capable de fonctionner sur des millions de kilomètres. Conçu pour être réutilisé et recyclé dans de nouveaux véhicules, il promet de révolutionner l'industrie automobile en réduisant les déchets et la dépendance aux matériaux rares.

L'industrie automobile fait face à des exigences écologiques croissantes, illustrées par l'introduction des Zones à Faibles Émissions (ZFE) dans des villes comme Paris, Lyon et Grenoble dès janvier 2024. Dans ce cadre, le Fraunhofer Institute, en collaboration avec des partenaires de l'industrie automobile, a développé un prototype de moteur électrique révolutionnaire. Ce moteur, conçu pour être utilisé, réparé, et réutilisé dans divers véhicules, offre une solution innovante aux défis écologiques actuels, réduisant ainsi les déchets et la dépendance aux matériaux rares.

Cette avancée intervient alors que les études révèlent que les véhicules électriques ne deviennent écologiques qu'après 90 000 km. Le nouveau prototype de moteur électrique vise à aligner la technologie des VE avec les réglementations environnementales de plus en plus strictes. En permettant la réutilisation du moteur sur des millions de kilomètres dans différents véhicules, cette innovation pourrait contribuer à une réduction significative de l'impact environnemental des voitures électriques et soutenir un avenir plus durable.

Comment ce moteur pour voiture électrique peut parcourir des millions de kilomètres

Le projet REASSERT, mené par le Fraunhofer Institute, vise à réinventer la gestion des moteurs électriques en fin de vie. Ce projet vise à établir un processus complet, allant de l'inspection initiale des moteurs pour leur classification, à leur démontage, nettoyage, diagnostic des composants, jusqu'à la remanufacturation. Chaque étape de ce processus est conçue pour maximiser la réutilisation et la durée de vie de ceux-ci. Par exemple, lors du reconditionnement, un boîtier légèrement usé pourrait être remis en état pour être réutilisé. Cette approche modulaire et flexible promet de réduire la consommation de matières premières et de minimiser les déchets, en s'alignant sur les principes de l'économie circulaire.

Un outil d'intelligence artificielle, développé dans le cadre du projet, joue un rôle crucial en aidant à choisir la stratégie de préservation de valeur la plus adaptée à chaque moteur. En accédant aux données produit et processus sauvegardés dans un jumeau numérique, cet outil d'IA optimise le choix entre réutilisation, réparation, remanufacturation et recyclage. L'objectif ultime est de concevoir un prototype de moteur électrique adapté à l'économie circulaire, facilement démontable et applicable aux différentes stratégies de préservation. Ce développement innovant pourrait non seulement étendre la durée de vie des moteurs, mais aussi transformer radicalement leur utilisation dans l'industrie automobile, contribuant ainsi à une réduction significative de l'empreinte écologique des véhicules électriques.

Toutefois, cette innovation nous amène à nous poser des questions cruciales sur l'avenir de la mobilité électrique. D'une part, est-ce que les consommateurs seront prêts à accepter un moteur reconditionné dans leur véhicule, malgré les avantages écologiques et les potentiels coûts réduits ? D'autre part, comment les coûts de rétrofit d'un moteur existant se compareront-ils à ceux d'un moteur neuf, possiblement doté de technologies plus récentes ? Ces questions soulignent l'importance d'une réflexion approfondie sur l'adoption de telles innovations dans un marché en constante évolution.

