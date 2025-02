Ce smartphone pliable en trois va faire de l’ombre aux Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7

Les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 devraient sortir cet été avec un petit nouveau dans la famille des pliables. Samsung serait en train de préparer la production de masse d'un smartphone qui se plie en trois parties.

De précédents rapports suggéraient que Samsung lancerait son smartphone pliable en trois à l’été 2025. De nouvelles informations nous parviennent par l'intermédiaire du média sud-coréen ETNews, qui prétend que le smartphone sera bel et bien prêt pour une disponibilité dans quelques mois, et qu'il devrait être annoncé en même temps que les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, soit probablement pendant le mois de juillet 2025.

D'après la source, Samsung est en train de sécuriser les pièces pour la fabrication de son premier smartphone qui se plie en trois parties. Le constructeur prévoirait d'être fourni par ses partenaires en avril et la production de masse devrait démarrer à peu près en même temps que celle du Z Fold 7 et du Z Flip 7. Cet appareil appartiendrait d'ailleurs à cette même famille des Galaxy Z, Samsung désirant regrouper tous ses smartphones pliants sous la même gamme pour ne pas perdre les consommateurs. Mais le nom de Galaxy G Fold a aussi été avancé par plusieurs rumeurs, et il est fort possible que Samsung n'ait pas encore pris de décision définitive quant à l'appellation du mobile.

Après les Fold et les Flip, Samsung étend sa gamme pliable

Actuellement, le Huawei Mate XT est le seul smartphone pliable en trois sur le marché. La proposition de Samsung devrait être différente, puisque l'on parle d'un design qui se replie doublement à l'intérieur, alors qu'un volet du Mate XT se plie vers l'intérieur et un autre vers l'extérieur. Cette conception devrait permettre de rendre le smartphone plus durable et de mieux protéger l'écran.

Une fois l'appareil déplié, l'affichage principal pourrait mesurer 9,96 pouces, donnant l'impression d'avoir une tablette dans les mains, avec un ratio certes moins orienté à l'horizontale. La diagonale de l'écran extérieur serait quant à elle de 6,49 pouces. Samsung pourrait intégrer la même dalle externe sur ce nouveau dispositif que sur le Galaxy Z Fold 7.

Après des années de stagnation, Samsung semble avoir passé la vitesse supérieure en termes d'innovation. L'année dernière, nous avons eu un Galaxy Z Fold SE. En 2025, nous devrions avoir ce smartphone pliable en trois, ainsi qu'un Galaxy S25 Slim tout en finesse et légèreté, potentiellement au printemps.

Source : ETNews