Samsung lancerait son smartphone pliable en trois à l’été 2025

Répondant au Mate XT de Huawei, Samsung pourrait lancer dans quelques mois son premier smartphone pliable en trois, équipé donc de deux charnières.

Samsung a présenté à plusieurs reprises des prototypes de smartphone pliable en trois, comme au CES 2022 (voir photo ci-dessus). Mais jusqu'ici, le constructeur n'est jamais allé jusqu'à commercialiser un tel produit. La situation pourrait toutefois changer très bientôt.

Le média sud-coréen Sisa Journal rapporte que Samsung prévoirait de lancer dès cette année son premier smartphone dont l'écran se plie deux fois (séparant donc l'appareil en trois parties). Celui-ci serait présenté à l'été 2025, en même temps que les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7.

Samsung prévoit des stocks limités

Il est précisé que Samsung ne produirait que 300 000 unités de ce nouveau modèle, un chiffre très faible visant à tester le marché. Étant donné cette faible disponibilité, il est fort probable que le smartphone pliant ne soit pas vendu en France. Il devrait rester exclusif à la Corée du Sud, ou peut-être s'ouvrir à quelques autres marchés comme la Chine. Son prix devrait être plus élevé que celui du Galaxy Z Fold 7.

La source explique que le dispositif sera basé sur un design différent de celui du Huawei Mate XT. Ce dernier est équipé d'un écran pliable en forme de S, avec une partie de l'affichage qui se replie vers l'intérieur, et une autre vers l'extérieur. Le smartphone de Samsung miserait sur un design en G, avec les deux parties de l'affichage se repliant vers l'intérieur. Une telle conception permettrait notamment d'améliorer la durabilité de l'appareil, un défaut qui a justement été reproché au Mate XT de Huawei.

Nous apprenons également que Samsung ne devrait pas intégrer de capteur photo sous l'écran sur son premier smartphone pliable en trois. Cette technologie fait pour l'instant augmenter les coûts tout en posant des problèmes de qualité. Les charnières seraient fabriquées par les sociétés KH Vatech et Fine Mtech en Corée du Sud et Huanli en Chine. Il y a quelques semaines, on découvrait que Samsung avait déposé un brevet aux États-Unis décrivant un smartphone à double charnière.

