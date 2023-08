Ce smartphone intègre une application pour booster facilement la puissance du CPU, une première !

Un leaker a dévoilé une nouvelle application intégrée à un prochain smartphone de la marque Realme, le GT5. Grâce à ce logiciel, il est possible de booster la puissance du CPU du téléphone avec le firmware d’origine. Ainsi, l’utilisateur peut choisir la fréquence d’utilisation qui lui convient le mieux. Jusqu’à présent, il n’est pas possible d’accéder à ce genre de réglage sans passer par le root du smartphone.

Ceux qui aiment bien bidouiller leur PC, notamment son BIOS, savent naturellement ce qu’est l’overclocking. Il s’agit d’une fonction permettant d’augmenter la fréquence du processeur pour améliorer ses performances. Avec le temps, les outils d’overclocking se sont améliorés pour que tous les utilisateurs puissent, potentiellement, tirer le meilleur de leur PC sans pour autant risquer la santé des composants. Atteindre des vitesses exubérantes est même devenu un sport !

Les smartphones ne permettent officiellement pas la même bidouille. En effet, iOS et Android n’intègrent aucun réglage pour manipuler la fréquence du processeur. Les constructeurs de smartphones proposent souvent, à la place, un « mode gaming » ou un « profil performance ». Mais il ne s’agit pas d’un simple bouton pour overclocker la plate-forme : c’est un ensemble de paramètres qui permettent d’optimiser la stabilité de la plate-forme quand elle est sollicitée (notamment en jeu).

L'overclocking du CPU sans root arrive sur smartphone

Mais le véritable overclocking semble arriver progressivement dans les smartphones. Une première version de cet outil devrait arriver très rapidement arriver dans un futur smartphone : le Realme GT5. Un leader chinois a partagé sur Weibo deux captures d’écran qui présentent un menu d’overclocking. Grâce à un menu déroulant, il est possible de choisir la fréquence de chaque cœur du processeur, ici un Snapdragon 8 Gen 2. Ainsi, vous pouvez baisser la fréquence des cœurs les plus faibles et augmenter celle des cœurs les plus puissants. Ou inversement pour adopter une stratégie plus frugale.

L’information est importante pour trois raisons. D’abord, elle confirme l’arrivée d’un Realme propulsé par un Snapdragon 8 Gen 2. Son prédécesseur, le Realme GT3, ne profite que d’un Snapdragon 8+ Gen 1. Ensuite, l’overclocking est ici possible sans root du téléphone. Encore maintenant, le root est indispensable pour augmenter la fréquence d’un processeur. Enfin, il est intéressant de constater que Realme a suffisamment confiance en son système pour donner la main sur les performances du SoC à tous les consommateurs. Reste à savoir si les protections contre la surchauffe sont tout aussi efficaces.

Source : Weibo