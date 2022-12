Le Core i9-13900K overclocké à plus de 9 GHz, Intel parvient enfin à battre le record d’AMD

L'équipe d'overclocking d'ASUS Republic of Gamers a officiellement établi un nouveau record mondial. Ils ont poussé le processeur Intel Core i9-13900K de 13e génération au-delà des 9 GHz pour atteindre 9,008 GHz en utilisant une carte mère ROG Maximus Z790 Apex.

Asus affirme que son équipe d'overclockers de l’extrême est officiellement parvenue à battre le record du monde de fréquence de CPU en overclockant un Intel Core i9-13900K à plus de 9 GHz. L'entreprise a annoncé sur Twitter son exploit, qui a été enregistré sur un système de banc ouvert équipé d'une carte mère Asus ROG Maximus Z790 Apex avec une signalisation et des VRM améliorés pour un overclocking extrême.

Une puce d’Intel a donc réussi à battre le record qui était jusqu’à présent détenu par une puce de son concurrent AMD. Pour rappel, le précédent record était auparavant détenu par le FX 8370 d'AMD. C’était en 2014 que l’overclocker “The Stilt” avait atteint 8722,78 MHz avec de l'azote liquide (LN2).

L’Intel Core i9-13900K dépasse les 9 GHz, mais pas sur tous les cœurs

Plus précisément, Asus a réussi à faire monter l’Intel Core i9-13900K à 9008,82 MHz grâce à un refroidissement à l’hélium liquide. Le point d'ébullition de l'hélium est de -270°C, et l'hélium liquide est donc nettement plus froid que l'azote liquide (point d'ébullition à -196°C). L'hélium liquide est donc le meilleur choix pour les overclockings extrêmes, mais il est beaucoup plus cher. Grâce à lui, la température du CPU a été mesurée à -250°C de manière assez constante.

Il convient de noter que la fréquence de 9 GHz n’a pas été atteinte avec tous les cœurs, mais bien avec un seul cœur sur les 8 cœurs Performance disponibles (les cœurs efficaces ont été désactivés).

Bien que le i9-13900K est actuellement le processeur Intel grand public le plus rapide, la société va lancer prochainement le Core i9-13900KS, un processeur encore plus performant. Les variantes KS fonctionnent en mode turbo complet dès la sortie de la boîte et sont conçues pour offrir aux passionnés les fréquences les plus rapides en permanence. Leur autre particularité est leur absence de GPU intégré, ce qui permet à Intel de se concentrer sur l’efficacité du CPU lui-même.

On imagine donc qu’Asus essayera de nouveau de battre son propre record une fois que cette nouvelle puce sera disponible sur le marché. Selon de récents rapports à son sujet, le processeur devrait être lancé dès le 12 janvier 2023, soit dans un peu moins d’un mois.