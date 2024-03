Mercedes-Benz teste des robots IA dans ses usines de fabrication de voitures

Mercedes-Benz rejoint d'autres constructeurs automobiles dans l'utilisation de robots humanoïdes boostés à l'IA. La firme a signé un partenariat avec Apptronik, qui développe le robot Apollo.

Maintenant que l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien, quelle est la prochaine étape ? Hormis le fait qu'elle va devenir de plus en plus puissante au fil du temps et des avancées technologiques en la matière, l'idée semble désormais de la doter d'un corps. Pour la constructeur chinois Huawei, c'est même une condition indispensable à l'évolution de l'IA. Autrement dit, il faut s'attendre à voir apparaître des humanoïdes mécaniques boosté à l'IA dont le but est de nous aider au quotidien, voire de travailler à nos côtés.

Pour ce qui est de l'assistance dans les tâches ménagères, on peut citer le robot Optimus de Tesla, capable de plier le linge avec plus au moins d'autonomie, ou celui qui peut faire la vaisselle tout en discutant avec vous. Quant aux applications dans le monde de l'entreprise, les constructeurs automobiles cherchent visiblement a se positionner le plus tôt possible. Après le partenariat de BMW et Figure pour faire travailler des robots à forme humaine dans ses usines de fabrication de voitures, c'est au tout de Mercedes-Benz d'annoncer la même chose, mais avec la firme Apptronik.

Mercedes-Benz va utiliser des robots IA dans ses usines

Dans son communiqué, la société précise que “Apptronik et Mercedes-Benz collaboreront pour identifier les applications de la robotique de pointe dans les usines de Mercedes-Benz“. Basée à Austin au Texas, elle a développé le robot autonome Apollo. Il mesure environ 1m75 et pèse 72 kg. Capable de soulever une charge de 25 kg maximum, il va aider Mercedes-Benz à “automatiser certains travaux manuels peu qualifiés et physiquement exigeants“.

Les tâches en question ne sont pas détaillées, mais on imagine qu'il est surtout question de manutention répétitive consistant à prendre un objet d'un point A pour le déposer à un point B. De la même manière, on ne sait pas ce que signifie réellement “peu qualifiés“. Le constructeur automobile va dans un premier temps tester quelques unités d'Apollo avant d'éventuellement en commander d'autres. Voilà qui ne va pas rassurer celles et ceux qui pensent qu'un jour, les machines contrôleront le monde.