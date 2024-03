Utiliser une IA pour recréer une personne disparue est une mauvaise idée, voici pourquoi

Face à l'IA capable de recréer des êtres disparus, le deuil se trouve confronté à des avatars numériques troublants. Ces incarnations virtuelles offrent un réconfort éphémère tout en posant de sérieux problèmes psychologiques. Elles remodèlent profondément notre manière de vivre le deuil et de garder le souvenir des défunts.

L'intelligence artificielle a récemment franchi un nouveau cap avec la capacité de recréer numériquement des personnes décédées, et permet désormais de concevoir une forme d'immortalité numérique. Elle offre ainsi une forme de réconfort pour ceux qui sont en deuil. Ces avatars sont alimentés par des données personnelles et capables d'interactions complexes. Ils promettent une présence presque tangible des êtres disparus. Toutefois, cette avancée technologique n'est pas sans susciter des débats éthiques et des préoccupations quant à son impact sur la santé mentale.

La digitalisation de la mémoire à travers des avatars post-mortem interpelle sur notre manière de vivre le deuil. Ces technologies, en proposant une présence virtuelle des disparus, nous confrontent à la frontière floue entre le réconfort et le risque d'une fixation malsaine. Elles changent notre rapport à la perte, nous poussant à repenser la valeur des interactions humaines dans un monde de plus en plus virtuel.

Lire aussi – L’intelligence artificielle et les deepfakes déforment nos souvenirs, cette étude le démontre

Selon les spécialistes, les fantômes IA empêchent de faire son deuil

Les spécialistes, tels que Nigel Mulligan, psychothérapeute et professeur, soulignent les risques potentiels associés à ces fantômes IA. Selon lui, bien que ces technologies puissent offrir un certain réconfort, elles pourraient également compliquer le processus de deuil en créant une dépendance émotionnelle et en empêchant l'acceptation de la perte. Mulligan met en garde contre les dangers de tels avatars, qui pourraient induire des états de confusion, de stress, voire des troubles psychologiques plus sévères chez les utilisateurs.

Sur le même sujet – IA : les jeunes se tournent vers les chatbots plutôt qu’un psychologue

Ces avatars IA, en bridant la capacité naturelle à faire le deuil, pourraient en effet prolonger indéfiniment le sentiment de présence des défunts. Ce qui a pour conséquence d'entraver la résolution du deuil et de potentiellement amplifier les souffrances liées à la perte. Avec la technologie d'aujourd'hui, les souvenirs des personnes que l’on a perdues et ce qui est réel se mélangent de plus en plus. Cela change la manière dont on se souvient d'elles et nous pousse à réfléchir à la façon dont nous gardons leur mémoire dans ce monde numérique.

Source : theconversation