Apple AirTag : pour le Prime Day, Amazon les propose en lot de 4 à prix cassé

Commercialisé par Apple, le AirTag est un accessoire qui permet de tracker vos affaires. Accroché à votre porte-clé ou glissé dans votre sac ou votre portefeuille, ce petit objet discret et compact vous permet de retrouver facilement vos biens. Durant le Prime Day, Amazon propose un pack de 4 AirTags à prix cassé, à 89 € au lieu de 129 €. Profitez-en !

Vous avez tendance à perdre vos affaires ou vous avez peur d’un vol ? Le AirTag vous permet de localiser rapidement vos précieux objets. Du 8 au 11 juillet 2025, Amazon organise le Prime Day. Durant cette courte période, vous pourrez profiter du lot de 4 AirTags à prix sacrifié.

Normalement en vente à 129 €, ce pack est proposé à seulement 89 € ! Cela représente une belle chute de prix, d’autant plus qu’à l’unité, le AirTag coûte habituellement 39 €. Mais attention, cette excellente offre est proposée par Amazon à l’occasion du Prime Day, son évènement réservé aux abonnés Prime. Pour en profiter, vous devez rejoindre le programme. Mais bonne nouvelle, il est encore temps de le faire et de bénéficier immédiatement des différents avantages. Et en plus, Amazon vous propose de tester gratuitement l’abonnement Prime pendant 30 jours.

Ce pack de 4 AirTags est à petit prix pendant le Prime Day sur Amazon

De forme circulaire, ce petit accessoire compact et discret signé Apple a spécialement été conçu pour vous permettre de localiser vos affaires ou vos proches. Son fonctionnement est très simple. Grâce à la présence d’un émetteur, vous pouvez géolocaliser les objets perdus ou volés avec précision. L’application Localiser vous donne la possibilité de déterminer leur emplacement exact et vous communique des instructions directionnelles sur l'écran de votre smartphone pour pouvoir les retrouver rapidement.

Le AirTag embarque une puce U1 et une pile remplaçable qui dure plus d’un an. Quand il n’est pas à portée de Bluetooth, vous pouvez toujours le localiser grâce à la technologie UWB (Ultra Wideband ou Ultra Lage Bande en français) et au gigantesque réseau d’appareils Apple. Et comme il est équipé d’un haut parleur, vous pouvez le faire sonner pour le retrouver plus facilement.

Vous pouvez part ailleurs activer le mode Perdu pour recevoir automatiquement une notification quand il est détecté par un autre appareil Apple à proximité. Enfin, le AirTag est en acier inoxydable poli et il est certifié IP67. C’est donc un accessoire résistant à l’eau et à la poussière.