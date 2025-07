Ce record inattendu que la Terre va battre cet été va rendre vos journées plus courtes, voici pourquoi

Notre planète va bientôt battre un drôle de record sans que nous nous en rendions compte. Quelques journées seront plus courtes que prévu, mais aucune horloge ne s’arrêtera. Un phénomène lié à la Lune intrigue déjà les scientifiques et pourrait surprendre cet été.

Depuis longtemps, les chercheurs observent l’impact des activités humaines sur notre planète. De grandes constructions, comme le barrage des Trois Gorges en Chine, ou la fonte rapide des glaciers, modifient la répartition des masses à la surface de la Terre. Cette redistribution peut allonger légèrement la durée d’un jour et perturber certaines mesures de précision, essentielles notamment pour les satellites.

Des études ont aussi révélé que l’axe de la Terre avait bougé de près d’un mètre en moins de vingt ans. Ce déplacement est dû au pompage massif d’eaux souterraines et à leur rejet dans les océans. Même si ces variations restent infimes, elles montrent que notre planète n’est pas aussi stable qu’on le pense. Aujourd’hui, un autre phénomène naturel va agir sur la durée des journées, mais dans le sens inverse : une accélération temporaire de la rotation.

La Terre va battre un record de vitesse et écourter trois journées cet été

Selon les calculs publiés par timeanddate.com, la Terre va tourner plus vite pendant l’été 2025. Les journées du 9 juillet, 22 juillet et 5 août seront écourtées de 1,3 à 1,5 milliseconde. La Lune, en s’éloignant momentanément de l’équateur terrestre, modifie l’effet gravitationnel sur notre planète, comparable à une toupie qu’on ferait tourner différemment selon où l’on applique la force. Même si ce raccourcissement est invisible au quotidien, il est bien réel et mesuré par les scientifiques.

Depuis des milliards d’années, la rotation de la Terre ralentit progressivement, allongeant les journées. Mais des variations plus courtes apparaissent aussi, comme en 2020, où la planète a connu la journée la plus courte jamais enregistrée depuis les années 1970. Les séismes, les saisons et les mouvements d’eau jouent aussi un rôle. Ces changements restent toutefois minimes. Pour corriger le décalage entre le temps astronomique et nos horloges, des « secondes intercalaires » sont parfois ajoutées. Toutefois, un ajustement n’est envisagé que si l’écart dépasse 0,9 seconde, ce qui n’est pas le cas ici.