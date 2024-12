L’offre immanquable de Noël chez Darty : ce pack Samsung à un prix incroyable !

Pour Noël, Darty vous propose une offre exceptionnelle : un pack comprenant le Samsung Galaxy A55 5G et les Galaxy Buds FE. Une combinaison parfaite pour rester connecté et profiter d’un son immersif, à un prix imbattable.

Profiter de l'offre dès maintenant

Pour les fêtes, Darty met en avant une promotion qui ne passera pas inaperçue : le pack Samsung Galaxy A55 5G accompagné des Galaxy Buds FE à seulement 451 €, contre 601 € habituellement. Une réduction de 25 % qui tombe à point nommé pour les amateurs de high-tech à la recherche du cadeau idéal.

Un pack complet pour les amateurs de technologie

Le Samsung Galaxy A55 5G se distingue par son design raffiné et moderne, avec son coloris Bleu Nuit qui attire le regard. Doté d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces, il offre une résolution Full HD+ pour des images nettes et éclatantes, que ce soit pour regarder des vidéos ou jouer. Sa fluidité est renforcée par la compatibilité 5G et un processeur performant, parfait pour les usages intensifs.

Avec 128 Go de mémoire interne, extensible via carte microSD, le Galaxy A55 s’adapte à vos besoins de stockage. Sa batterie de 5000 mAh garantit une autonomie solide, vous permettant de rester connecté toute la journée sans interruption. Son système de recharge rapide vient par ailleurs compléter cette expérience pratique et efficace.

Les Galaxy Buds FE, inclus dans le pack, apportent une immersion sonore optimale. Leur réduction active du bruit assure une écoute sans distraction, que ce soit pour vos appels ou votre musique. Ils offrent une autonomie jusqu’à 30 heures grâce à leur étui de recharge compact et facile à transporter. Leur finition Graphite apporte une touche d’élégance qui s’accorde parfaitement avec le smartphone.

Tout savoir sur le pack à -25% chez Darty

Avec ce duo, Samsung propose une expérience technologique complète, alliant performances et confort d’utilisation. Ce pack constitue un choix idéal pour Noël, que ce soit pour faire plaisir à un proche ou pour se faire plaisir avec une offre irrésistible.

Profitez dès maintenant de cette promotion chez Darty : une économie de 150 € sur un ensemble aussi élégant que performant, mais attention, les stocks sont limités !