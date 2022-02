Ce PC portable Gamer HP Victus avec une Nvidia RTX 3060 est à moins de 1 000 € !

Dans le cadre d'une vente flash, Cdiscount propose un bon plan pour s'équiper du PC portable gamer HP Victus 16-d0413nf à moindre coût. Alors qu'il faut habituellement débourser 1 199,99 € pour l'acheter, une réduction immédiate de 200 euros fait chuter son prix sous la barre des 1 000 euros, à très précisément 999,99 €.

Si vous envisagez de vous équiper d'un PC portable à moins de 1 000 euros pour le gaming, le bon plan Cdiscount qui suit pourrait vous plaire. Pour une période indéterminée, le e-commerçant français propose une réduction de 200 euros sur le modèle HP Victus 16-d0413nf. De la sorte, il est possible de l'acquérir moins cher, à 999,99 € au lieu de 1 199,99 €. Une excellente affaire, compte tenu des composants qu'il embarque. De plus, pour son achat, vous avez le jeu Total War : Warhammer III offert.

Ce PC portable gamer HP Victus se démarque de la concurrence de par le format de son écran. On est à mi chemin entre le 15,6 et 17,3 pouces que l'on a l'habitude de voir, avec une dalle Full HD de 16,1 pouces (40,9 cm) Concernant le système d'exploitation, c'est Windows 10 avec lequel il est livré mais prend en charge la mise à jour vers Windows 11.

Pour la partie hardware, on retrouve un processeur Intel Core i5-11400H doté d’une mémoire cache de 12 Mo, couplé à une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 3060 (6 Go dédiés en GDDR6). Il s’avère être très véloce grâce à ce combo, complété par un SSD de 512 Go (M.2 NVMe PCIe 3.0, TLC), une mémoire RAM de 16 Go (2933MHz DDR4-SDRAM et un système audio de deux haut-parleurs signés Bang&Olufsen.

De plus, il est compatible charge rapide et peut gagner 50 % de batterie en seulement 30 minutes. Plutôt un bon point puisque l’autonomie annoncé est de 7h25 en utilisation. Cependant, même s’il s’agit d’un PC portable gamer, la majorité des joueurs ont en général tendance à l’utiliser branché sur une prise secteur. Pour finir, on retrouve les technologies sans fil Bluetooth 5.0 et Wi-Fi ax, et embarque un port USB-C, un port HDMI, un port Ethernet et audio jack 3,5 mm ainsi que trois ports USB 3.0.