Ce PC portable gamer Asus TUF Dash F15 avec RTX 3060 chute sous les 1 000 €

Vous êtes à la recherche d'un PC portable gaming sous la barre des 1 000 euros ? Le bon plan que propose Cdiscount pourrait vous convenir. Le modèle Asus TUF Dash F15 fait l'objet d'une réduction de 400 euros qui permet de faire chuter son prix à 999,99 euros.

Belle offre à saisir du coté de l'enseigne Cdiscount sur le PC portable gamer Asus TUF 516PM-AZ066. Alors qu'il est habituellement proposé à 1 399,99 €, une réduction de 400 euros permet de faire chuter son prix sous la barre des 1 000 euros à très précisément 999,99 euros. Pour ce tarif, vous avez un PC portable gaming avec, comme vous allez le voir, disposant de plus d'une corde à son arc.

Pour commencer, on retrouve un écran IPS d'une diagonale de 15,6″ pouces de définition Full HD (1920 x 1080 px) avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et temps de réponse de 3 ms. La technologie Adaptive Sync permet la synchronisation de la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec celle du processeur graphique afin de réduire les lags, les saccades au niveau de l'IPS et élimine les déchirures de l'image pour des graphismes ultra-fluides.

Ensuite, la partie hardware se compose d'un processeur Intel Core i5-11300H e 11ème génération, épaulé par une mémoire RAM de 16 Go (32 Go max) ainsi que d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go accompagnée d'une puce intégré Intel Iris Xe Graphics.

Pour le stockage, c'est un SSD M.2 PCIe NVM Express (NVMe) de 512 Go qui est de la partie. Pour la connectique, cet Asus Dash TUF embarque une prise combo casque/microphone, trois ports USB 3.2 Gen, un port LAN Ethernet, un port HDMI ainsi qu'un port USB 4 (type-C) supportant Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode. Enfin, il faudra y installer un système d'exploitation puisque ce dernier en est dépourvu.