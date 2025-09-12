Ce pays est le premier au monde à nommer une IA ministre, la limite est franchie

C'est fait : un gouvernement a délibérément décidé de placer à une IA à la tête d'un ministère. Officiellement, celle-ci a été nommée en vue de lutter contre la corruption. Ceci dit, difficile de ne pas se poser quelques questions sur le bien-fondé d'une telle stratégie.

On se doute bien depuis le lancement de ChatGPT que l'intelligence artificielle prendra de plus en plus de place dans notre vie et notre société. Reste que certaines étapes sont marquantes pour la suite. Jusqu'à maintenant, l'IA générative s'était cantonnée à répondre à des questions, générer des images – et, à l'occasion, fabriquer des ransomwares extrêmement dangereux. On ne pensait pas vraiment la voir débarquer en politique de sitôt.

Pour faire passer la pilule, l'Albanie y est allé progressivement. En janvier dernier, le gouvernement du pays lance Diella (“soleil” en albanais), une IA chargée d'assister les habitants du pays dans leurs démarches administratives. La démarche est louable, mais visiblement forte de son succès, celle-ci a une droit à une promotion de taille. Hier, Diella est devenue la première IA au monde à occuper un poste officiel au sein d'un gouvernement.

Voici Dellia, la première IA au monde devenue ministre

Et pas n'importe lequel : la voici désormais ministre chargée des marchés publics. Propulsée par le premier ministre en personne, Edi Rama, Diella aura un rôle clair. Censée être parfaitement rationnelle et impartiale, elle est aujourd'hui considéré comme la solution idéale à la corruption, un problème à la source de nombreux scandales en Albanie ces dernières années.

Difficile de ne pas être circonspect devant une telle nouvelle. Diella est une première mondiale et, que le gouvernement albanais ou non, servira de crash test pour les éventuels autres pays séduits par l'idée. Ikl est certain qu'une IA générative peut répondre aux petits soucis et questions du quotidien. Mais s'occuper d'un pays est une autre paire de manche, surtout à l'heure où la technologie est encore loin d'être parfaite.

Le gouvernement albanais n'a par ailleurs donné aucune précision sur le fonctionnement et le rôle précis de Diella. Edi Rama a simplement indiqué que “Diella est la première membre du cabinet à ne pas ête présent physiquement, mais créé virtuellement par IA”. On ne sait pas donc pas si ses décisions seront contrôlées par des experts ou non.

Source : Reuters