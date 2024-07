Vous rêvez d’être payé pour regarder des films et séries piratés ? Répondez vite à cette offre d’emploi

Une offre d'emploi pas banale a été publiée sur plusieurs sites spécialisés. Elle vous propose en substance de regarder des films, des séries et des matchs de foot piratés toute la journée.



Lorsque l'Italie annonce son nouveau système anti-piratage, notamment de ses championnats de foot, le pays est persuadé de détenir l'arme ultime malgré un faux départ. S'en suit une période de rodage où des sites légitimes se retrouvent bloqué sans raison, mais depuis, le “Piracy Shield” est actif. D'ailleurs, il a besoin de vous pour l'épauler d'après une offre d'emploi.

Publiée sur LinkedIn (entre autres), l'annonce émane de Deckx, une agence qui aide les entreprises à recruter des développeurs. Le poste est celui d'un “Super Junior” qui travaillera pour “Legal Forensic Tech“, ce qui pour faire simple peut se traduire par informatique légale. Il s'agit sûrement de SP Tech, la société derrière le bouclier anti-piratage italien. Dans le détail : “Nous recherchons un développeur super junior pour rejoindre l'équipe et poursuivre avec nous la lutte contre le piratage dans les [championnats de football italiens] Serie A et B“. Que devra-t-il faire ?

Vous pouvez être payé pour regarder des flux TV pirates toute la journée, cette entreprise recrute

En terme de tâche hebdomadaire, la personne “sera responsable de la surveillance des réseaux de streaming pirates, et pendant les matchs le week-end (3/4 week-ends par mois requis, pour un total d'une heure par jour, pas pendant tout le week-end), pour les bloquer via le Piracy Shield“. Il faut donc regarder des films, des séries et des rencontres sportives pirates afin de mettre fin aux sites qui le permettent.

Le tout se fait 100 % en télétravail pour un salaire de 24 000 € brut par an. Point important : il s'agit d'un contrat dit “co.co.co“, ou contrat de collaboration, d'une durée de 10 ou 11 mois. Autrement dit, ce n'est ni un travail salarié, ni à un travail indépendant. Vous êtes totalement autonome, mais devez rendre des comptes.

Aucun pré-requis n'est demandé. Peu importe si vous n'avez aucune expérience en matière de piratage ou même d'informatique, même si quelques connaissances sont appréciées. Par exemple, savoir ce qu'est une adresse IP, ou encore avoir des bases sur le logiciel Excel de Microsoft. Si l'aventure vous tente, ne traînez pas, il y a fort à parier que l'offre d'emploi soit prise d'assaut.