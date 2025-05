Ce nouveau geste va rendre Gemini encore plus facile à utiliser sur Android

L’assistant Gemini ne cesse de s’améliorer sur Android. Google travaille sur une nouvelle fonction qui simplifiera son ouverture depuis n’importe quelle application. Plus besoin de passer par des étapes inutiles.

L’assistant Gemini s’invite partout dans l’univers Android, y compris dans les voitures via Android Auto. Il remplace progressivement l’ancien Assistant Google avec des réponses plus naturelles et un fonctionnement plus fluide. Sur mobile, l'entreprise a aussi revu son interface et ajouté de nouvelles fonctions comme la création de texte, le résumé d’articles ou l’outil Canvas pour rédiger directement depuis l’application. Cette IA devient ainsi un outil polyvalent, capable de s’adapter à différents usages du quotidien, aussi bien en voiture qu’en pleine navigation sur smartphone.

Selon une analyse du code de la dernière version bêta de l’application repérée par Android Authority, une nouvelle fonction devrait bientôt permettre d’ouvrir directement Gemini en plein écran depuis l’interface flottante. Actuellement, cette option n’apparaît qu’après avoir commencé une conversation avec l’assistant. Cela limite l’usage de ce mode à un seul contexte. Avec cette nouveauté, Google cherche à supprimer cette contrainte. L’utilisateur pourrait accéder à la version étendue de l’IA sans rien taper ni dire, depuis n’importe quel écran.

Google prépare un accès instantané à Gemini plein écran depuis n’importe quelle application

Google aurait prévu l’ajout d’une barre discrète au sommet de l’overlay de Gemini. En effectuant un glissement vers le haut sur celle-ci, l’assistant s’ouvrirait instantanément en plein écran. Ce geste fonctionnerait aussi bien depuis l’écran d’accueil que depuis une application en cours d’utilisation. Cela rend l’accès à l’interface plus direct, même si l’utilisateur est occupé à naviguer sur une autre appli. Plus besoin de lancer une requête au préalable : le plein écran pourrait être activé à tout moment, d’un simple mouvement du doigt, sans interrompre son activité.

La fonction n’est pas encore disponible pour tous, mais son intégration semble déjà bien avancée. Google pourrait l’activer via une prochaine mise à jour de l’application. Cette amélioration s’inscrit dans une série de changements destinés à rendre l’IA plus présente, mais moins intrusive. Avec un accès instantané, Gemini devient un outil réellement multitâche, capable de s’adapter à l’usage en cours.