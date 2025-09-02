Ce modèle d’iPhone va recevoir une mise à jour spécialement pour faire plaisir à la France

L'affaire du DAS trop élevé de l'iPhone 12 n'est pas encore résolue. Apple va déployer une mise à jour dans toute l'UE pour ce modèle afin de se mettre en conformité avec les normes sanitaires.

Souvenez-vous : en septembre 2023, la France interdisait la vente de l'iPhone 12, plusieurs années après sa sortie. Des mesures de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) estimaient que le smartphone d'Apple émettait trop d'ondes et pouvait être dangereux pour les utilisateurs. Le débit d’absorption spécifique (DAS) de l'iPhone 12 atteignait 5,7 watts par kilogramme, alors que le seuil autorisé est de 4 watts par kilogramme.

Quelques semaines plus tard, l’iPhone 12 était de retour dans les étals, Apple ayant déployé une mise à jour (un patch intégré dans iOS 17.1) ayant permis de réduire le DAS de son appareil. Celle-ci n'avait été rendue disponible qu'auprès des utilisateurs français. On pensait le dossier clos, c'était sans compter sur l'intervention de l'Union européenne. Celle-ci a donné raison à l'ANFR et confirmé les résultats de ses tests. Par conséquent, Apple est à présent contraint de pousser une mise à jour pour réduire le DAS de son iPhone 12 dans l'ensemble de l'UE.

Une mise à jour pour diminuer le DAS de l'iPhone 12 en Europe

La firme californienne a toujours contesté les conclusions de l'organisme français et assure que son iPhone 12 ne présente aucun danger pour la santé de ses utilisateurs, même avant la mise à jour. “Nous continuons de contester l'approche de l'ANFR en matière de tests, mais nous respectons la décision de la Commission européenne. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leur iPhone 12 en toute confiance, comme toujours”, a déclaré Apple.

L'entreprise va déployer la mise à jour visant à réduire le DAS de l'iPhone 12 “dans les prochaines semaines”, est-il précisé. Il est possible que le correctif soit inclus dans iOS 26, dont la disponibilité ne va plus tarder, ou dans une version ultérieure. Car oui, ce modèle est toujours pris en charge par Apple et il aura droit à la dernière version et sa fameuse interface Liquid Glass.

Pour rappel, la keynote de rentrée d'Apple est prévue pour le 9 septembre 2025. La marque à la pomme y annoncera ses nouveaux iPhone 17, qui seront commercialisés peu de temps après.