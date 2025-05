Ce MacBook Air de 13 pouces passe à 534 € seulement grâce à cette offre, vite !

Le MacBook Air équipé de la puce M1 reste, en 2025, un excellent choix pour qui cherche un ordinateur portable puissant, élégant et autonome. Si vous attendiez une bonne occasion pour l’acheter, la voici : ce modèle est actuellement proposé à 534,99 € seulement sur le site français Certideal. Une bouchée de pain !

Malgré les années, le MacBook Air M1 continue d’offrir d’excellentes performances. C’est un modèle parfaitement adapté pour les tâches du quotidien, la bureautique ou même certaines activités créatives. Il est ici accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage SSD.

Pour vous offrir un MacBook Air M1 à prix mini, vous devez vous rendre sur le site de Certideal, une société française spécialisée dans le reconditionné. Vous y trouverez un modèle en “état correct” pour seulement 549,99 €. Et en utilisant le code promo PROMO15, son prix chute à 534,99 €, du jamais vu ! Ce prix peut monter à 564,99 € pour un modèle en “très bon état”, ou 634,99 € en “parfait état”, selon votre budget et vos exigences esthétiques.

Certideal : des produits reconditionnés en France et garantis deux ans

Vous ne connaissez pas Certideal ? Il s'agit tout simplement de l’entreprise française de référence pour la revente de produits reconditionnés. Ils sont particulièrement spécialisés pour le reconditionnement des produits Apple comme les MacBooks qu’ils proposent à des prix imbattables.

Tous les produits disponibles sur le site sont reconditionnés en France et font l’objet de 32 points de contrôle par des techniciens experts. Chaque appareil est testé, nettoyé et réparé si nécessaire. Il est ensuite livré avec un chargeur Apple et un clavier AZERTY. Et évidemment, la batterie est garantie en excellent état, pour ne pas perdre en autonomie.

Et pour avoir l’esprit tranquille, Certideal offre une garantie de 2 ans, équivalente à celle d’un produit neuf. Vous pouvez donc être certain de la qualité du produit que vous allez recevoir. Un énorme point fort.

Contrairement à d'autres plateformes du reconditionné, Certideal maîtrise toute la chaîne de traitement de ses appareils. De la récupération des produits à leur remise en état technique, en passant par les tests de qualité et la revente. Cette gestion intégrale permet non seulement d’assurer un suivi rigoureux de chaque appareil, mais aussi de réduire les frais intermédiaires, pour proposer des prix plus attractifs sans faire de compromis sur la qualité.

Les caractéristiques du MacBook Air M1 13 pouces

Le MacBook Air M1 est certainement l’un des ordinateurs ultraportables avec le meilleur rapport qualité-prix tout en alliant finesse, élégance et efficacité. Il séduit par son format léger et compact, parfaitement adapté aux utilisateurs nomades et aux étudiants. L’appareil embarque un écran Retina de 13,3 pouces, affichant une définition de 2560 x 1600 pixels, pour une restitution visuelle d’une grande précision. Grâce à la technologie True Tone, la température des couleurs s’adapte automatiquement à l’environnement lumineux, offrant un confort visuel optimal et un rendu fidèle des teintes.

À l’intérieur, ce modèle est propulsé par la puce Apple M1, conçue pour offrir des performances de haut niveau tout en maîtrisant la consommation énergétique. Ce SoC regroupe un processeur à 8 cœurs, un processeur graphique à 7 cœurs et un Neural Engine de 16 cœurs, garantissant une exécution fluide aussi bien pour les tâches simples que pour les usages plus exigeants comme le montage vidéo ou le traitement d’image.

Enfin, ce modèle se démarque aussi par son excellente autonomie : avec jusqu’à 18 heures d’utilisation continue, il permet de passer une journée complète de travail ou de loisirs sans avoir à se soucier de la recharge. Une endurance qui en fait un compagnon fiable, aussi bien à la maison qu’en déplacement. Pour en savoir plus, découvrez notre test complet du MacBook Air M1.