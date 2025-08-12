Cet objet céleste pourrait être l’un des plus puissants de l’Univers que l’on connaît

Un signal radio d’une puissance inhabituelle intrigue les chercheurs. L’objet, repéré dans une galaxie voisine, échappe pour l’instant à toutes les catégories connues. Il pourrait s’agir d’un nouveau type d’astre encore jamais observé.

L’Univers regorge de phénomènes étranges, mais il est rare qu’un objet céleste échappe totalement aux classifications établies. Pourtant, c’est ce qui vient de se produire avec la découverte de « Punctum », un point lumineux détecté par le réseau de radiotélescopes ALMA au Chili. Ce même instrument avait déjà permis de révéler des phénomènes invisibles comme les « tornades spatiales » au centre de notre galaxie, grâce à sa résolution exceptionnelle. Pour les scientifiques, il pourrait bien être un type d’objet astrophysique inédit, invisible aux longueurs d’onde habituelles.

Punctum se trouve dans la galaxie NGC 4945, à environ 11 millions d’années-lumière de la Terre. Sa particularité ? Il est 10 000 à 100 000 fois plus lumineux que les magnétars connus dans le domaine des ondes millimétriques, et jusqu’à 100 fois plus brillant que la plupart des supernovas. Pourtant, il reste invisible en lumière visible ou en rayons X, n’apparaissant que dans cette gamme de fréquences radio très spécifique.

L’objet Punctum intrigue par sa puissance et son champ magnétique exceptionnel

Les analyses montrent que sa lumière radio est fortement polarisée, signe d’un champ magnétique extrêmement structuré. Ce comportement rappelle celui des magnétars, des étoiles à neutrons très magnétiques, mais ces derniers sont normalement beaucoup moins puissants dans ce domaine. Les restes de supernova, comme la célèbre nébuleuse du Crabe, émettent aussi des ondes millimétriques, mais ils sont bien plus vastes que Punctum, qui semble compact. Aucune hypothèse actuelle ne correspond parfaitement à ce qui a été observé.

Pour résoudre cette énigme, de nouvelles observations sont prévues, notamment avec ALMA et le télescope spatial James Webb. Ce dernier, déjà utilisé pour remonter dans le temps et étudier la formation de notre Voie lactée, pourrait détecter une contrepartie infrarouge et fournir des indices sur la nature exacte de l’objet. En attendant, les chercheurs admettent que Punctum pourrait représenter un cas extrême d’un phénomène connu… ou bien la première découverte d’une toute nouvelle catégorie d’astres. Dans tous les cas, cette trouvaille rappelle que même à proximité cosmique, l’Univers réserve encore des surprises.