Ce logiciel cartographie l’univers en quelques minutes et tourne sur un simple ordinateur portable

Des chercheurs ont mis au point un logiciel capable de créer une carte précise de l'univers, rapidement et depuis un ordinateur portable tout ce qu'il y a de plus classique. Mais comment est-ce possible ?

L'univers est vaste. Très vaste. La Voie Lactée, notre galaxie, n'est qu'un minuscule point parmi tant d'autres dans l'immensité de l'espace. On comprend pourquoi il est si complexe d'établir une carte précise de ce dernier. Impossible de prendre les photos des différents télescopes et de les coller bout-à-bout. La raison est simple : l'univers bouge. Pour parvenir à prendre ce paramètre en compte, on doit se reposer sur un mélange d'observations et de modèles théoriques.

Celui que l'on appelle Effective Field Theory of Large-Scale Structure (EFTofLSS) en fait partie. Il se base sur les données accessibles et estime à quoi ressemble le cosmos en se basant sur des probabilités. Ce travail titanesque prend énormément de temps aux superordinateurs chargés de le réaliser. Des scientifiques sont pourtant parvenus à développer un logiciel capable de faire la même chose bien plus rapidement, et surtout avec beaucoup moins de puissance. Mais comment ?

Cartographier l'univers sur son PC portable, c'est possible avec ce logiciel

La réponse tient en un mot : émulateur. Comme les programmes permettant de simuler le fonctionnement d'une console de jeux vidéo sur PC. Ici, Effort.jl, c'est son nom, va simuler celui des modèles utilisés pour cartographier l'univers. “L’émulateur ne « comprend » pas la physique elle-même : il connaît très bien les réponses du modèle théorique et peut anticiper ce qu’il produirait pour une nouvelle entrée“, explique Marco Bonici, auteur principal de l'étude.

Ce système permet à Effort.jl d'obtenir des résultats similaires au modèle imité sur un simple ordinateur portable, en quelques minutes seulement. “Et dans certains cas, où avec le modèle vous devez réduire une partie de l'analyse pour accélérer les choses, avec Effort.jl nous avons pu également inclure ces éléments manquants“, précise le scientifique. En attendant de pouvoir installer le logiciel chez vous, n'oubliez pas que vous pouvez déjà vous balader dans l'univers à travers une carte comprenant 800 000 galaxies.

