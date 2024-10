Ce télescope vient de nous révéler les premières images de la plus grande carte de l’univers

L’Agence Spatiale Européenne poursuit son exploration des mystères de l’univers avec le télescope Euclid. Après avoir surmonté un obstacle technique en début d'année, ce dernier vient de nous révéler des images fascinantes de galaxies lointaines. Une première étape vers la création d’une immense carte cosmique.

L’exploration de l’univers est une quête permanente pour l’humanité, et les instruments spatiaux jouent un rôle essentiel dans cette aventure. Parmi eux, le télescope spatial européen Euclid, lancé en 2023, se distingue par sa mission ambitieuse : éclairer les mystères de la matière noire et de l’énergie noire, des phénomènes invisibles qui façonnent l’univers. Dès ses premières images, ce dernier a capturé des galaxies et des étoiles à des millions de kilomètres de la Terre, marquant le début d’une exploration prometteuse.

Toutefois, la mission d’Euclid a failli être compromise en début d’année 2024. Le télescope a rencontré un problème majeur : une accumulation de glace sur ses miroirs qui perturbait la qualité des images. À 1,6 million de kilomètres de la Terre, cette panne aurait pu mettre fin à ses observations. Mais grâce à une intervention de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), ce dernier a été dégivré avec succès. Restauré, il est maintenant de retour et vient de dévoiler de nouvelles images époustouflantes, relançant ainsi son projet de cartographie cosmique.

Le télescope spatial Euclid cartographie l’univers et nous dévoile 14 millions de galaxies

Les nouvelles images publiées par l'Agence Spatiale Européenne montrent une portion d’une vaste carte de l’univers en cours de construction. Cette première « page » représente seulement 1 % de la carte finale, mais elle contient déjà des dizaines de millions d’étoiles de la Voie lactée et environ 14 millions de galaxies situées bien au-delà. Ce morceau de carte, obtenu en seulement deux semaines d’observations entre mars et avril 2024, couvre une zone 500 fois plus large que la pleine lune visible depuis la Terre.

Ce projet ambitieux de six ans permettra de créer la plus grande carte en trois dimensions de l’univers jamais réalisée. En mesurant les mouvements et les distances des galaxies jusqu’à 10 milliards d’années-lumière, Euclid va permettre aux scientifiques d’étudier en détail la matière noire et l’énergie noire. Ces premières images ne représentent qu’un aperçu des découvertes à venir, promettant d’éclairer un peu plus les mystères de ce que l’on appelle le « côté sombre » de l’univers.