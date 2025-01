Ce célèbre site de torrents demande de l’argent et ça pourrait le mener à sa perte

Un site de torrents populaire demande des donations à ses utilisateurs après des mois de périodes de maintenance à rallonge, voire de disparitions pures et simples. Cela pourrait signer son arrêt de mort. Explications.

La vie d'un site pirate n'est pas un long fleuve tranquille. Comme toutes activités illégales, il doit naviguer entre les manœuvres des ayants-droit qui cherchent à le couler et faire en sorte d'assurer son bon fonctionnement. Certains y arrivent très bien, d'autres beaucoup moins. Celui dont il est question ici appartient à la deuxième catégorie. Depuis sa fondation en 2018, il s'est imposé comme un acteur majeur des sites de téléchargements via torrents, mais pas sans connaître de nombreux problèmes.

L'an dernier, il change de propriétaires et les premiers incidents techniques commencent. S'en suivent des périodes de flottement pendant lesquelles, sans crier gare, le site disparaît carrément plusieurs jours d'affilée, comme s'il avait été effacé ou, plus vraisemblablement, saisi dans le cadre de la lutte contre le piratage. Il donne aujourd'hui un bout d'explication par l’intermédiaire d'un message affiché en grand sur sa page d'accueil : il est en manque d'argent.

En demandant de l'argent à ses utilisateurs, ce site de torrents prend un gros risque

Les administrateurs de TorrentGalaxy ont écrit le message suivant : “Bonjour les amis, malheureusement torrentgalaxy connait des difficultés financières. Nous vous demandons une petite donation pour couvrir les coûts des serveurs“. Viennent après cela des adresses vers plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies, Bitcoin en tête. Pas question de faire des versements en argent réel bien entendu. Mais ce n'est pas nécessairement une méthode infaillible.

Les ayants droit surveillent TorrentGalaxy, comme d'autres sites, et l'appel aux dons ne leur a pas échappé. Or, les autorités se sont déjà servis d'échanges de ce genre pour remonter jusqu'à de vraies personnes ou entités et procéder à des arrestations. Elles ont également pu saisir le “butin” de certaines services pirates qui n'avaient pas assez couverts leurs traces. Rien n'indique que ce sera le cas pour TorrentGalaxy cela dit. Plus qu'à surveiller une éventuelle mise hors ligne future.

